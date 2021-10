HPS, 신규 보고서 발표

-- 아시아태평양 지역의 결제 산업, 여전히 타지역을 앞질러

(싱가포르 및 런던 2021년 10월 29일 PRNewswire=연합뉴스) HPS가 위탁한 최신 백서[ https://www.hps-worldwide.com/blog/next-wave-card-payments-technology-apac ]는 아시아태평양(APAC) 지역의 주요 시장에서 비접촉 결제와 Cacross 이용이 대폭 증가했다고 강조하고 있다. 이러한 성장세는 2023년까지 더욱 가속될 전망이다.

역사적으로 APAC 지역의 결제 산업은 지난 10년 동안 타지역을 앞질렀다. APAC 지역은 현재 전 세계 결제 매출 중 가장 큰 부분을 차지하고 있다. 작년 결제액은 6천300억 달러에 달한다.

이 보고서는 APAC 지역의 카드 결제 기술을 둘러싼 경향, 과제 및 기회를 요약하고, 이에 대한 분석과 조언을 제시한다.

주요 결과:

- 마찰 없는 결제에 대한 고객의 기대가 새로운 결제 솔루션에 대한 영감을 제공하고 있으며, 효율성을 높이는 한편, 고객 경험을 향상시킬 기회를 창출하고 있다. 그뿐만 아니라, 결제와 비접촉 옵션의 디지털화가 사업 연속성을 지원하는 데 있어 점점 중요해지고 있다.

- 백엔드 카드 결제 기술이 변혁 과정을 겪고 있다. 은행은 백엔드 시스템이 유연하며, 이 변혁을 지원할 준비가 됐는지 확인함으로써, 카드의 즉시 발행, 카드 요청에서 카드번호로 전환, API 활성을 포괄하는 원활한 고객 경험을 보장해야 한다.

- 유연성은 카드 발행의 핵심 요소로서, 고객이 신용, 부채, 선불 또는 로열티 부문에서 모든 카드 상품을 커버하고, 물리적 카드뿐만 아니라 폰이나 기타 장치에 발행된 가상 카드까지 지원하도록 돕는다. 은행은 전체 결제 가치 사슬을 지원하는 단일 모듈성 기술 솔루션을 개발하는 데 집중해야 한다.

'APAC 지역에서 카드 결제 기술의 새로운 물결(The Next Wave in Card Payments Technology in APAC)' 백서는 여기[ https://www.hps-worldwide.com/blog/next-wave-card-payments-technology-apac ]에서 다운로드받을 수 있다.

HPS 소개

HPS는 전 세계 발행업체, 인수업체, 카드 처리업체, 독립판매조직(ISO), 소매업체, 이동통신사업자(MNO), 그리고 국가와 지역 전환을 위한 굴지의 결제 솔루션을 제공하는 다국적 기업이다.

PowerCARD는 HPS의 포괄적인 솔루션 라인으로서 모든 결제 수단에서 시작되는 모든 채널에서 발생하는 모든 결제를 처리할 수 있도록 지원하는 개방 플랫폼을 통해 혁신적인 결제를 가능하게 함으로써 전체 결제 가치 사슬을 커버한다. PowerCARD는 90개국 이상에서 450명 이상이 사용하고 있다.

HPS는 2006년 카사블랑카 증권거래소에 상장됐으며, 주요 사업 중심지(아프리카, 유럽, 아시아, 중동)에 사무소를 설립했다.

추가 미디어 정보 또는 HPS와 미팅을 희망할 경우, 이메일 communication@hps-worldwide.com으로 문의한다.

IBS Intelligence 소개

IBS Intelligence(IBSi)는 금융기술(핀테크)에 특화된 세계 유일의 연구, 자문 및 뉴스 분석기업이다. 회사는 30년이 넘는 실적 기록을 보유하고 있으며, 세계 곳곳에서 고객을 지원한다. 회사는 전 세계에서 400개가 넘는 기술 공급업체를 커버하는 데 자부심을 갖고 있으며, 이는 이 분야에서 애널리스트 업체 기준으로 최대 규모다. https://ibsintelligence.com/