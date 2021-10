머크(Merck), 새로운 혁신을 추진하고 차세대 항체 약물 복합체(ADC) 요법 발전을 위한 역량 추가

- 머크의 고유한 기술인 ChetoSensar™, 용해도 문제를 완화하여 ADC에 새로운 가능성 제공

- 새로운 DOLCORE™ 플랫폼, 최대 1년까지 시장 출시 기간 단축

- 확장된 ADC 임상 제조 시설, 머크의 15년간의 ADC 위탁 개발 생산(CDMO) 경험을 기반으로 차세대 ADC 견인

- 기존 및 새로운 세부 원칙을 위한 프로세스 솔루션의 CDMO 서비스를 포함하는 '빅 3' 사업의 성장을 가속화하려는 회사의 포부 강화

다름슈타트, 독일, 2021년 10월 29일 /PRNewswire/-- 선도적인 과학 및 기술 기업인 머크(Merck)는 오늘 회사의 생명 과학 비즈니스 부문에서 새로운 기술을 선보였으며 ADC 치료를 발전시킬 수 있는 역량을 확대했다고 발표했다. 이러한 이니셔티브는 새로운 양식에 대한 머크의 지속적인 투자를 분명히 보여주며 가까운 미래에 자사의 ADC와 고활성제약원료(HPAPI) 생산 능력을 두 배로 늘리려는 회사의 노력을 뒷받침한다.

Merck launches new technology and expands capacity to advance antibody-drug conjugate (ADC) therapies.