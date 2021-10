올해의 설계사상 생명보험협회장상-푸르덴션생명] 재직 19년간 우수영업인 16회...신뢰성 있는 플래너

이문수 푸르덴셜생명 이그제큐티브 라이프플래너.

이문수 푸르덴셜생명 이그제큐티브 라이프플래너(이하 ‘LP’)는 보험업계에서 뛰어난 역량을 수차례 검증받은 우수 보험인이다.

지난해에는 푸르덴셜그룹이 최고의 LP 정신을 실천한 사람에게 주는 ‘기요 사카구치 골든하트 메모리얼 어워드’를 수상했다.

푸르덴셜생명 측은 “생명보험 가치와 가족사랑을 강조했던 고(故) 기요 사카구치 푸르덴셜 국제보험그룹 최고책임자의 유지를 기리기 위해 제정된 이 상은 매년 각 국가별로 영업실적, 윤리의식, 사회공헌활동 등 다방면에서 높은 평가를 받은 1명에게만 수여돼 푸르덴셜생명 LP에게 최고의 영예”라고 설명했다.

헤럴드보험대상 심사위원은 “19년간 LP로 재직하는 중 총 16회 사내 우수 영업실적수상(President Trophy Contest) 등 신뢰성 있는 플래너로 자리매김한 것을 높이 평가했다”며 “보험계약 100만 달러 이상 설계사인 MDRT(Million Dollar Round Table)를 5회 이상 달성하는 등 탁월한 실적을 기록해 ‘올해의 설계사’로 선정하는 데 이견이 없었다”고 말했다.

이문수 LP는 지난 2003년 푸르덴셜생명 라이프플래너로 위촉돼, 2014년에는 설계사 커리어 최고 등급인 이그제큐티브 라이프플래너(Executive LP) 자격을 달성했다.

MDRT 5회 뿐 아니라 MDRT 기준의 3배 이상을 달성하는 COT(Court of the Table) 자격 10회, MDRT 기준의 6배를 달성하는 TOT(Top of the Table) 자격 1회 달성 등 탁월한 실적도 기록했다.

이 LP는 “사람들이 행복하고 더 가치있는 삶을 살 수 있도록 돕는 ‘이타적인 삶을 살자’라는 모토를 바탕으로 라이프플래너에 임하고 있다”며 “가족의 가치를 중시하기 때문에 남편과 아내가 같은 마음으로 가족의 미래를 준비할 수 있도록 부부나 가족 단위의 상담을 유독 많이 진행한다”고 말했다.

푸르덴셜 측은 “상담고객의 90% 이상이 러브레터(보험가입 때 가족에게 전하는 편지)를 작성하는 등 고객의 진솔한 반응을 이끌어 냈으며 이는 높은 계약유지율으로 이어지고 있다”고 전했다.

성연진 기자

yjsung@heraldcorp.com