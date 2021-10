DEWALT®, 주요 전동 공구 브랜드 중 세계 최초로 건설 산업용으로 설계된 파우치 셀 배터리를 적용하여, 무선 전동 공구 성능의 새로운 시대를 열다

DEWALT POWERSTACK™ 20V MAX* 컴팩트 배터리, 혁신적인 엔지니어링을 통해 25% 더 컴팩트한² 디자인으로 50% 더 강한 파워¹를 제공하여 THE NEXT DIMENSION IN POWER™를 구현하다

메릴랜드주 토슨, 2021년 10월 29일 /PRNewswire/ -- Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) 브랜드이자 모든 작업 현장 솔루션의 선두업체인 DEWALT®는 오늘 DEWALT® 무선 전동 공구의 새로운 시대를 여는 획기적인 차세대 기술이 적용된 DEWALT POWERSTACK™ 20V MAX* 컴팩트 배터리의 글로벌 출시를 발표했습니다.

DEWALT는 주요 전동 공구 브랜드 중 세계 최초로 건설 산업용으로 설계된 파우치 셀 배터리를 적용하여, DEWALT POWERSTACK™ 배터리를 출시하였습니다. 이 혁신적인 디자인이 적용된 DEWALT POWERSTACK™ 배터리는 DEWALT3 제품 중 가장 가볍고 가장 강력한... 컴팩트 배터리입니다. 기능 및 장점은 다음과 같습니다:

50% 더 강력한 파워 1 를 제공하여 다양한 무선 공구에 광범위한 적용을 가능케 하고 빠른 성능을 구현함

를 제공하여 다양한 무선 공구에 광범위한 적용을 가능케 하고 빠른 성능을 구현함 25% 더 작고 2 15% 더 가벼워진 4 디자인으로 좁은 작업 공간에서 사용 시 공구 조작성을 향상하고, 정밀도를 높이며 작업자 피로도를 감소시킴

15% 더 가벼워진 디자인으로 좁은 작업 공간에서 사용 시 공구 조작성을 향상하고, 정밀도를 높이며 작업자 피로도를 감소시킴 공구 사용 수명 2배 향상5으로 사용자에게 전체적인 투자 가치 증대 혜택 제공

수석 부사장 겸 Stanley Black & Decker의 글로벌 공구 및 스토리지 부문 사장인 Jaime Ramirez는 "DEWALT POWERSTAK™ 20V MAX* 콤팩트 배터리 기술은 전동 공구 업계에서 획기적인 배터리 혁신을 의미합니다"라고 하며, 또한 "당사의 혁신적이고 신뢰할 수 있는 리튬 이온 배터리 팩은 무선 전동 공구 성능에 대한 새로운 한계점을 의미하며, 미래의 무선 작업 현장의 잠재력을 최대한 실현하는 데 도움이 될 것입니다. DEWALT POWERSTACK™ 배터리는 DEWALT의 혁신적 리더십의 오랜 역사를 반영한 엔지니어링 기술력을 자랑하며, 고객들에게 시장에서 경험하는 최고의 무선 전동 공구를 제공하려는 당사의 끊임없는 노력을 반영합니다."라고 말했습니다.

또한 이 배터리에는 기능성 최적화를 위한 몇 가지 기능이 포함되어 있습니다. 배터리 팩에는 배터리의 충전 상태를 표시하는 LED 연료 게이지가 있어 최종 사용자가 예기치 않은 작업 중단을 방지할 수 있으며, 내구성이 뛰어나고 쉽게 손상되지 않는 고무 오버몰드로 설계되어 마감 표면을 보호하는 동시에 내충격성을 제공합니다. 이 배터리는 절단, 드릴링 및 고정 작업, 정밀 작업 및 마감 작업, 그리고 좁은 공간에서의 작업에 이상적입니다. DEWALT POWERSTACK™ 20V MAX* 컴팩트 배터리는 20V MAX* 시스템의 모든 DEWALT 20V MAX* 공구 및 충전기와 호환됩니다.

1924년 이래, DEWALT는 선구적인 기술의 최전선에 서서 고객의 업무 수행에 필요한 세계 최고 수준의 제품을 생산하고 있습니다. 사용자가 공구를 교체할 때 자동으로 전압이 변경되는 세계 최초의 배터리인 FLEXVOLT® 배터리부터 블루투스® 기술을 통해 글로벌 작업 현장의 재고를 관리하는 TOOL CONNECT™ 소프트웨어에 이르기까지 DEWALT는 전문가의 요구를 충족시키기 위해 최선을 다하고 있으며, THE NEXT DIMENSION IN POWER™인 DEWALT POWERSTACK™배터리를 출시하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

DEWALT POWERSTACK™ 20V MAX* 컴팩트 배터리는 2022년 상반기에 아시아 전역에 출시될 예정입니다. 글로벌 출시는 2022년 봄까지 계속될 예정입니다.

DEWALT POWERSTACK™ 20V MAX 컴팩트 배터리에 대한 더 상세한 내용은 www.dewalt.com/powerstack을 참조하십시오.

* 최대 초기 배터리 전압(작업부하 없이 측정)은 20볼트입니다. 공칭전압은 18볼트입니다.

1vs. DCB183 배터리, 비적용

2설치 공간 vs. DCB183 배터리

3 vs. DEWALT 20V MAX* 배터리 2Ah 이하, …비적용.

4 vs. DCB183 배터리

5충전 주기 vs. DCB183 배터리

Bluetooth® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 DEWALT는 라이선스 하에 이러한 마크를 사용합니다.

DEWALT® 소개

DEWALT는 사용자가 실제 작업 환경에서 일하는 방식에 주목하여 모든 작업 현장 솔루션 개발을 끊임없이 추구하고 있습니다. DEWALT는 최신 기술과 산업 혁신을 통합하여 미래의 작업 현장을 책임지고 있습니다. DEWALT 제품. GUARANTEED TOUGH®. 더 상세한 내용은 www.dewalt.com 을 참조하거나, Facebook, Twitter, Instagram 및 LinkedIn에서 DEWALT를 팔로우하십시오.

Stanley Black & Decker 소개 :

S&P 500 기업인 Stanley Black & Decker는 60여 개국에서 56,000여명의 직원이 근무하고 있는 145억 달러 규모의 글로벌 다각화 산업 선도기업으로서, 세상을 만드는 사람들이 그 목적을 달성할 수 있도록 하기 위한 공구, 제품 및 솔루션을 생산하고 있습니다. 이 회사는 DEWALT, STANLEY, BLACK+DECKER 및 CRAFTSMAN과 같은 유명 브랜드를 보유하고 있는 세계 최대의 공구 및 스토리지 사업을 운영하고 있습니다. 세계에서 두 번째로 큰 상업용 전자 보안 회사이며 공학적 고정 장치 및 인프라 비즈니스 분야에서 고도로 엔지니어링된 솔루션의 글로벌 산업 리더입니다. 보다 상세한 내용은 www.stanleyblackanddecker.com을 참조하십시오.

미디어 연락처 :

Debora Raymond

홍보 담당 부사장

203-640-8054

debora.raymond@sbdinc.com

Emily Noto

홍보 담당 선임 매니저

443-564-7446

emily.noto@sbdinc.com