Innodisk, Ultra Temperature DDR4 DRAM 모듈 출시

(타이베이 2021년 10월 27일 PRNewswire=연합뉴스) Innodisk가 매우 낮은 섭씨 -40도부터 맹렬하게 뜨거운 섭씨 125도 범위에서 작동 가능한 동종 최초의 Ultra Temperature DDR4 DRAM 모듈을 출시했다. Ultra Temperature 포맷은 기본 산업 등급의 최대 온도 범위를 확장시킨다. 이 시리즈는 추가 기능을 제공하고, 새로운 산업 용도를 위한 문을 열며, 회복 탄력성을 증명할 여러 가지 엄격한 테스트를 통과했다.



Innodisk Ultra Temperature DDR4 DRAM Module extends the standard industrial-grade maximum temperature up to 125℃ that meets the requirements of self-driving vehicles, fanless embedded systems, and mission-critical applications. The Ultra Temperature series is available in SODIMM and ECC SODIMM with 16GB and 32GB capacity and is now available for sample distribution.