2021년 화웨이 HMS 앱 이노베이션 콘테스트, 성공적으로 마무리

(둥관, 중국 2021년 10월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 23일, 화웨이 개발자 콘퍼런스 2021(HUAWEI DEVELOPER CONFERENCE 2021)(Together)에서 열린 2021년 화웨이 HMS 앱 이노베이션 콘테스트(Huawei HMS App Innovation Contest)가 성공적으로 막을 내렸다. 중국 대회 지역에서는 20개의 앱이 활약하며, 7개의 주요 상을 휩쓸었다. 기타 4개 대회 지역을 포함해 총 100만 달러의 상금이 수상자들에게 수여됐다.

이번 대회에는 200개 이상의 국가 및 지역에서 4천 개가 넘는 팀이 참가했다. 화웨이 컨슈머 클라우드 서비스(Consumer Cloud Service) 부문 사장 겸 화웨이 클라우드 BU(Cloud BU) CEO Zhang Ping'an은 "화웨이는 HMS Core 에코시스템을 완전히 개방하고 글로벌 개발자의 혁신을 지원함으로써, 모든 장치와 시나리오를 아우르는 새로운 글로벌 스마트 에코시스템을 구축하고자 한다"라며 "우리는 다양한 개발자 대회를 통해 혁신적인 아이디어를 현실로 구현함으로써, 완전히 연결된 지능형 세계를 구축하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

수상자 명단: 원활한 AI 라이프의 열정적 탐색

올해 대회에서 중국 경쟁 지역에서 수여된 7개의 상 중 Best App 상은 Baby Panda World, Iflynote, Cartoon, Jnotes, 및 Tide가 수상했다. Best Social Impact App 상은 Meditation Planet, Colorfulclouds, 및 Dnurse에게 수여됐으며, Best Game 상은 PVZ2, Jade Dynasty, Eclipse가 수상했다. All-Scenario Coverage Award는 Enjoying FM이 차지했고, Best HMS Core Innovation Award는 Itinerary Assistant와 AR Words에게 돌아갔다. 마지막으로 AR Dinosaur World가 Tech Women's Award를 수상했고, Mira Music Junior, Text Grabber, Dongdong, Memopad, Legend of the Condor Heroes가 Honorable Mention을 수상했다.

5개 경쟁 지역의 5스타 앱: 최첨단 혁신 선보여

중국 경쟁 지역의 Best App 상을 받은 Tide는 HUAWEI HiCar와 통합돼 차량 인터넷(Internet of Vehicles, IoV)을 구현한다. 또한, 이 앱은 HMS Core Health Kit를 활용해 사용자의 수면의 질을 높이고 더 건강한 삶을 누릴 수 있도록 도와준다.

올해 대회에는 All-Scenario Coverage Award, Tech Women's Award 및 Best HMS Core Innovation Award의 세 가지 상이 새롭게 도입됐다. All-Scenario Coverage Award를 수상한 Enjoying FM은 HUAWEI HiCar 에코시스템과 협력해 사용자에게 기기 간 원활한 오디오 전송을 지원하는 프리미엄 차량 내 엔터테인먼트를 제공한다. Tech Women's Award를 수상한 AR Dinosaur World의 개발자 Shen Qiu는 자신의 여성적 자질을 활용해 재미와 지식을 융합함으로써, 어린이들의 상상력을 자극하고, 세계 탐험 동기를 유발했다. Best HMS Core Innovation Award를 수상한 Itinerary Assistant와 AR Words는 Awareness Kit, Ads Kit, ML Kit, AR Engine을 통합함으로써, 사용자에게 더욱 스마트하고 편리하며 혁신적인 경험을 선사한다.

중국 외의 경쟁 지역에서도 인간 및 사회 문제를 해결하기 위한 수많은 뛰어난 앱이 등장했다. 그러한 앱 중 하나는 아시아태평양 경쟁 지역의 Plano - Parental Control이다. 이 앱은 어린이의 눈 건강을 보호하는 데 도움을 준다. 기타 주목할 만한 출품작으로는 유럽 경쟁 지역 출품작 중에서, 자원 보존 및 환경 보호에 전념하는 Go Zero Waste 앱, 그리고 시각 장애가 있는 사용자가 이미지와 텍스트를 인식할 수 있도록 지원하는 중동 및 아프리카 대회 지역의 Blind Assistant 앱, 그리고 여성이 엔지니어링 분야에서 경력을 쌓을 수 있도록 영감을 주는 것을 목표로 하는 중남미 경쟁 지역의 Mujer Ingeniera 앱 등이 있다.

2021년 9월 말 기준으로 화웨이 에코시스템의 개발자 수는 510만 명에 이르렀고, HMS Core와 통합된 앱 수는 17만3천 건을 넘었다. HMS Core 6의 정식 출시를 계기로 다양한 분야에 걸친 고급 기술이 더욱 개방됐고, 교차 플랫폼 및 장치 간 앱을 위한 일관된 사용자 경험을 제공하기 위해 기존 기능 및 서비스는 더욱 업그레이드되고 있다. 화웨이는 앞으로도 다양한 개발자 대회와 Shining Star Program을 지속해서 개최 및 지원함으로써, 전 세계 개발자들의 HMS 에코시스템 참여를 독려하는 한편, 이들이 더 스마트하고 편리한 올 시나리오 디지털 라이프 경험을 구축하기 위한 혁신을 이룰 수 있도록 계속해서 지원할 계획이다.