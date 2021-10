몬스타엑스, 유럽 최대 시상식 ‘MTV EMA’ 노미네이트…美 정규앨범 발매

몬스타엑스 [스타쉽 엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 미국에서 두 번째 정규앨범을 발매한다.

소속사 스타쉽 엔터테인먼트는 몬스타엑스가 오는 12월 10일 두 번째 미국 정규앨범 ‘더 드리밍(THE DREAMING)’을 발매한다고 21일 밝혔다.

이번 정규앨범에는 최근 발매한 미국 싱글 ‘원 데이(ONE DAY(원 데이)’를 비롯해 ‘유 프라블럼(YOU PROBLEM)’, ‘블래임 미(BLAME ME)’, ‘어바웃라스트 나잇(ABOUT LAST NIGHT)’, ‘시크릿(SECRETS)’, ‘타이드 투 유어 바디(TIED TO YOUR BODY)’, ‘위스퍼스 인 더 다크(WHISPERS IN THE DARK)’, ‘BETTER(베러)’, ‘블로우 유어 마인드(BLOW YOUR MIND)’, ‘더 드리밍(THE DREAMING)’까지 총 10곡이 수록된다.

정규앨범 발매 소식과 더불어 몬스타엑스는 20일(유럽 현지시간) ‘2021 MTV 유럽 뮤직 어워즈(2021 MTV Europe Music Awards)’ 홈페이지에 발표된 베스트 K팝(Best K-Pop) 부문에 노미네이트 되기도 했다. 지난 1994년부터 시작해 매년 열리는 MTV 글로벌 음악 시상식 중 하나인 만큼 몬스타엑스는 전 세계 최정상 뮤지션들과 어깨를 나란히 하며 영향력을 입증해 보였다.

앞서 몬스타엑스는 미국 첫 정규앨범 ‘올 어바웃 러브(ALL ABOTU LUV)’로 눈부신 활약을 펼쳤다. 핏불(Pitbull)과 프렌치 몬타나(French Montana), 리믹스 아티스트 윌.아이.엠(will.i.am) 등 세계적인 아티스트와의 협업은 물론, ‘사랑’이라는 테마로 다채로운 장르 소화력을 보여주며 폭넓은 음악 스펙트럼도 보여줬다.

뿐만 아니라 ‘올 어바웃 러브’는 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 5위부터 총 7개의 빌보드 차트 톱 10위권에 진입하는가 하면, 타임지(TIME)가 꼽은 ‘2020년 K팝을 대표한 노래와 앨범’, 팝크러쉬가 선정한 ‘2020년 최고의 앨범 25’까지 이름을 올렸다. 전 세계 몬베베(공식 팬클럽명)를 위해 준비한 ‘원 데이’로도 빌보드 ‘팝 에어플레이(POP AIRPLAY)’ 차트에 2주 연속 진입했다.

몬스타엑스는 두 번째 미국 정규앨범을 발매하며 현지 라디오 방송국 아이하트라디오(iHeartRadio)가 진행하는 연말 최대 쇼 ‘징글볼(Jingle Ball)’ 투어에도 합류한다. 현재 투어 이전 11월 국내 컴백을 목표로 새 앨범 준비에 박차를 가하고 있다.

