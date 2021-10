겐조 디지털, 뉴욕 스카이라인을 담은 서밋 원 밴더빌트에서 새롭고 역동적인 몰입형 설치 작품을 선보여

2021년 10월 21일, 세계를 휘어잡는 뛰어난 감각의 예술 작품 Air을 만날 수 있다

뉴욕, 2021년 10월 21일 /PRNewswire/ -- 겐조 디지털(Kenzo Digital)은 SL 그린 리얼티 코퍼레이션(SL Green Realty Corp.)과 협력하여 서밋 원 밴더빌트(SUMMIT One Vanderbilt)에서 매우 인상적인 새로운 몰입형 설치 작품 Air를 선보인다. 도시에 보내는 진정한 러브레터이기도 한 이 작품을 통해 유명 아티스트 겐조 디지털은 코니아일랜드에서 브롱크스 동물원까지 바라볼 수 있는 전망을 가진 수천 피트 높이의 장소에서 획기적이고 행복을 선사하며 뉴욕시 스카이라인을 보는 방식을 영원히 바꿀 다감각적이고 혁신적인 경험을 선사한다.

Air, an immersive art installation created by Kenzo Digital for SUMMIT One Vanderbilt, promises to be a mind expanding and wholly unique experience for all those who see it.