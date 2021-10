제2회 일대일로 에너지 장관 회의, 칭다오에서 개최

칭다오, 중국, 2021년 10월 20일 /PRNewswire/ -- 18일, 중국 국가에너지국(National Energy Administration)과 산둥성 인민정부가 공동 후원하는 제2회 일대일로 에너지 장관 회의(Belt and Road Energy Ministerial Conference)가 칭다오에 위치한 칭다오 국제컨벤션센터에서 개최됐다. 이번 회의는 "더욱 푸르고 포용적인 에너지 미래를 위한 협력"이라는 주제로 진행된다.

Qingdao International Convention Center, where the Second Belt and Road Energy Ministerial Conference is underway