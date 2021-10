Xinhua Silk Road - 2021년 연례 금융가 포럼 회의 개최

(베이징 2021년 10월 20일 PRNewswire=연합뉴스) 회의 조직위는 기자회견에서 2021년 연례 금융가 포럼 회의(Financial Street Forum)가 20일에 베이징에서 막을 올린다고 발표했다.



사진: 베이징 시청구 금융가 지역 근처 풍경. 이곳에는 수많은 상업 은행의 본사가 있다. (Xinhua)

"경제적 회복 탄력성과 금융 행동(Economic Resilience and Financial Actions)"이라는 주제로 사흘간 진행되는 이 회의는 더 다양한 주제를 강조할 예정이다. 해외 참가자 수는 작년보다 증가할 전망이다.

올해는 참가자가 실물 경제와 금융 서비스, 녹색 개발과 재정 기여, 금융 부문 개방과 세계 금융 기업, 금융 기술(핀테크)과 디지털 경제 및 지배 시스템과 금융 보안에 관한 아이디어를 교환할 다섯 개 병행 포럼도 개최된다.

약 400명에 달하는 국내외 참가자가 '이중 순환' 개발 패러다임 같은 인기 주제를 논의하는 데 집중할 예정이다. 이 포럼의 해외 참가자는 전년 대비 130% 증가한 140명이며, 이들은 32개 국가와 지역에서 참가한다. 국제 사안에 관한 대부분의 포럼에서 해외 전문가가 기조연설도 진행한다.

그뿐만 아니라, 포럼 중에는 디지털 런민비(RMB) 및 핀테크 규제 도구 전시회 등과 같은 특별 활동도 진행될 예정이다.

2012년에 시작된 이 포럼은 베이징시 인민정부, 중국 런민은행(People's Bank of China, PBOC), 신화통신사(Xinhua News Agency), 중국은행보험감독관리위원회(China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC), 중국증권감독관리위원회(China Securities Regulatory Commission, CSRC), 중국국가외환관리국(State Administration of Foreign Exchange, SAFE)이 공동 조직하며, 중국의 금융 개혁과 개방의 선두주자로 불린다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/324338.html

출처: Xinhua Silk Road