UBBF 2021 - 네트워크 인프라 구축으로 산업 발전 촉진

(두바이, 아랍에미리트 2021년 10월 20일 PRNewswire=연합뉴스) 유엔 광대역통신위원회(UN Broadband Commission)와 화웨이(Huawei)가 공동 주최하는 제7회 초광대역통신망 포럼(Ultra-Broadband Forum, UBBF 2021)이 오늘 두바이에서 공식 개막했다. 고정 네트워크 분야의 세계 최대 회의인 올해 UBBF는 '연결성 확장, 성장 추진(Extend Connectivity, Drive Growth)'이라는 주제에 초점을 맞췄다. 이번 행사에서는 주요 글로벌 사업자와 장비 공급업체가 네트워크 인프라 구축, 지역 디지털 경제, 성공적인 솔루션 적용, 산업 성장 공간 확대 등 다양한 주제에 대한 아이디어를 교환했다. 또한, 모범 사례를 공유하고, 비즈니스 협력을 심화하는 방법에 대해서도 논의했다.



Ryan Ding, Executive Director of the Board and President of the Carrier Business Group, Huawei, spoke at UBBF 2021.