XCMG, 유엔 회의에서 중국의 지속가능한 운송 지능형 솔루션 공개

(베이징 2021년 10월 20일 PRNewswire=연합뉴스) XCMG(000425.SZ)가 이달 14~16일에 베이징에서 개최된 제2회 유엔 글로벌 지속가능한 운송 회의(United Nations Global Sustainable Transportation Conference)에서 중국 도로장비 산업의 최신 기술 성과를 조명했다. XCMG는 이 회의에서 자사의 5G 지능형 운전석, 무인 기술, 완전한 라이프사이클 지능형 도로 건설 솔루션 등의 첨단 기술을 발표했다.



XCMG’s 5G intelligent cabin drew wide attention at the second United Nations Global Sustainable Transportation Conference with the interactive experience allowing visitors to remotely control XCMG’s unmanned road roller in Xuzhou through a VR headset in real time.