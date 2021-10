HiPhi X Super SUV, 9월 중국 프리미엄 EV 판매 1위 달성

(상하이 2021년 10월 20일 PRNewswire=연합뉴스) 중국자동차기술연구센터(China Automotive Technology & Research Center)가 발표한 월간 자동차 판매 보고서에 따르면, 신형 HiPhi X Super SUV가 9월 한 달간 중국 프리미엄 전기차 판매 부문에서 1위를 차지했다고 한다. 업계를 선도하는 새로운 모빌리티 및 지능형 주행 회사인 Human Horizons Group Inc.에서 설계 및 제조한 이 차량은 최신 기술 혁신과 고급스러운 편안함을 모두 갖춘 새로운 자동차 부문인 'TECHLUXE(R)'를 창출한다. 이번 순위는 중국 내 브랜드로는 최초로 중국 프리미엄 전기차 부문에서 판매를 주도한 것으로, 이는 HiPhi X의 우수한 품질과 독보적인 주행 경험을 입증하는 것이기도 하다.



“Starting from RMB 570,000, the HiPhi X falls under the premium electric vehicle segment, which is defined by selling price over RMB 500,000. For the month of September, sales of HiPhi X increased by 36.7% to 641 units, surpassing Porsche’s Taycan which sold 585 units.”