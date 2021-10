막 올린 2021 EBE China, 전자상거래 부문의 폭발적 증가세 살펴

(항저우, 중국 2021년 10월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 제8회 International E-Business Expo (Hangzhou) China(2021 EBE China)가 2021년 10월 15일에 막을 올렸다.



2021 EBE China kicks off, taking stock of the surging growth of the e-commerce sector

올해 EBE China는 "새로운 기회, 새로운 개발, 새로운 지형(New Opportunity, New Development, New Landscap)"이라는 주제로 진행된다. 이번 행사는 항저우시 상업국이 조직했으며, Hangzhou International Convention and Exhibition Group (Hangzhou Expo Group)이 주최하고, 항저우시 인민정부와 저장성 상업부의 두 조직이 후원 기관으로 참여했다. 올해 행사는 회의, 전시 및 예정 행사의 세 개의 콘텐츠 구간으로 구분돼 전자 비즈니스 부문에서 발생하는 경향을 따르는 것은 물론, 이를 지원하고자 만들어진 새로운 서비스와 제품도 강조했다. EBE China는 해당 부문의 대규모 성장을 살피는 한편, 최신 혁신과 성과를 보여주는 것을 목표로 한다.

업계 관행 리더뿐만 아니라 일부 학계 전문가도 초청되면서, 새로운 경향에 대해 이야기를 나눴다. 게스트로는 베이징대학 국가발전학부 학과장 Yao Yang, 알리바바 그룹 부사장 겸 알리바바 클라우드 연구센터 소장 Xiao Lihua가 초청돼 기조연설을 진행했다. 그 외에도 지역 활성화, 국경 간 전자상거래, 블록체인, 단편 영상 및 라이브 스트리밍 행사 같은 시기적절한 주제에 초점을 맞춘 브레이크아웃 세션도 마련됐다.

현재를 비롯해 새로운 업계 경향까지 보여주는 전시관에서는 Aliyun과 Gree Electric Appliances뿐만 아니라 일부 유명 브랜드의 전자상거래 기업, 소매업체, 다채널 네트워크(Multi-Channel Networks, MCN) 및 공급망 운영업체들이 전시 공간을 마련하고, 최신 전자상거래 비즈니스 모델과 미래 업계 방향에 대한 예측을 선보였다.

국경 간 전자상거래 제품이 선별된 전시관은 올해 행사에서 방문객이 가장 많은 하이라이트 중 하나였다. 행사 조직위는 아마존과 Shopee를 포함한 세대 브랜드뿐만 아니라 기타 유명 국경 간 전자상거래 플랫폼, 서비스 공급업체 및 제조업체의 간부들과 함께 현재 중국에서 새로운 1,000개가 넘는 제품의 조달업자를 초청함으로써, 판매자와 구매자 간에 원활한 관계를 구축했다. 현재로서는 이들 제품에 대한 시장 경쟁이 거의 없거나 전혀 없는 상태다.

새로운 소매와 새로운 소비자 경험 섹션에서는 참가자들이 디지털과 AI 발전으로 인한 가장 최근의 삶의 질 개선에 대한 시기적절한 '업데이트'를 받아볼 수 있었다.