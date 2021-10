Sinopec, 중국 북부 최대 규모의 가스 저장 클러스터 가동

-- 100억㎥에 달하는 가스 저장 용량 제공

(베이징 2021년 10월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 18일, China Petroleum & Chemical Corporation(HKG: 0386, "Sinopec", "회사")이 중위안 유전 지역에 설립한 Wei 11 가스 저장 시설이 첫 번째 가스 주입을 성공적으로 완료했다. 이로써 중국 북부에서 가장 큰 지하 천연가스 저장 클러스터가 공식적으로 가동에 들어갔다.



