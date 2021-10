Yili 그룹, 생물다양성 보존 논의 위해 COP15 생태문명 포럼 참석

-- Yili, 최신 생물다양성 보존 이니셔티브 '멸종 위기에 처한 아시아 코끼리를 구하라(Save the Endangered Asian Elephant)'와 '스마트 목초지(Smart Grasslands)' 발표

-- Yili, COP15에 참석해 'Yili Homeland Initiative'의 진행 상황 알리며, 생물다양성 보존 계획에 대해 논의

(쿤밍, 중국 2021년 10월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 14일, 생물 다양성 협약(Convention on Biological Diversity, CBD)의 제15회 당사국 총회(COP15) 하에서 생태문명 포럼(Ecological Civilization Forum)이 중국 윈난성 쿤밍에서 막을 올렸다. Yili는 "생태문명과 생물다양성 주류(Ecological Civilization and Biodiversity Mainstreaming)"라는 하위 포럼에 기업 대표로 초청받았다. 이 세션에서 Yili는 'Yili Homeland Initiative'의 진행 상황을 알리고, 전 세계 전문가들과 생물다양성 보존 계획에 대해 논의했다.



Yili plans to invest five million yuan to save endangered Asian elephants.