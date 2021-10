제4회 세계 쓰촨요리 콘퍼런스, 청두에서 개막

-- 2021년 청두 국제음식축제 및 제9회 Pixian Douban 엑스포도 병행 개최

(청두, 중국 2021년 10월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 18일, 청두 피두구 인민정부와 세계중화요리연합회(World Federation of Chinese Catering Industry, WFCCI)가 공동 주최한 제4회 세계 쓰촨요리 콘퍼런스(World Sichuan Cuisine Conference)가 중국 청두 피두구에서 개막했다. 이번 행사는 "쓰촨요리에 반하다, 피두에서 즐기는 요리 어드벤처(Fall in Love with Sichuan Cuisine, A Culinary Adventure in Pidu)"라는 주제로 진행된다. 2021년 청두 국제음식축제(International Food Festival of Chengdu)와 제9회 Pixian Douban 엑스포도 함께 개최됐다.

이번 콘퍼런스는 '쓰촨요리 발전 포럼(Sichuan Cuisine Development Forum)', '쓰촨요리산업 엑스포(Sichuan Cuisine Industry Expo)', '쓰촨요리 경연대회(Sichuan Cuisine Cooking Contest)', '쓰촨요리 체험(Sichuan Cuisine Experience)' 및 '산업 조사 및 홍보(Industry Investigation and Promotion)'라는 5개 주요 섹션으로 구성된다. 또한, 2021년 세계 쓰촨요리 개발 포럼(Global Sichuan Cuisine Development Forum) 및 도심부 기회 목록 발표(List of Urban Opportunities Release)를 포함한 20개 이상의 쓰촨요리 문화 활동도 진행된다.

이번 콘퍼런스는 글로벌 케이터링 업계로부터 많은 관심을 끌었다. 프랑스 등 22개국의 화교 단체가 축전을 보냈으며, World Chilli Alliance(WCA), 호주 및 기타 청두 주재의 해외 사절단, 국제 자매도시 지도부, 국내외 쓰촨요리 전문가 및 학자들이 Pixian Douban(두반장)으로 대표되는 심오한 쓰촨요리 문화를 깊이 탐구하고, 쓰촨요리의 생태계를 구축하기 위해 청두에 모였다.

이번 콘퍼런스에서, 피두구는 올해 1천420억 위안의 투자와 함께, 지능형 생산, 지능형 생활, 지능형 거버넌스, 녹색 환경, 지능형 도시, 문화 관광의 6개 분야에서 피두 지능형 클라우드 시티(Pidu Intelligent Cloud City)와 뉴 디스플레이 혁신 및 지능형 제조 기지(New Display Innovative and Intelligent Manufacturing Base)와 같은 87개 항목을 포함하는 첫 번째 도심부 기회 목록을 발표했다. 중국 쓰촨요리 산업도시(China Sichuan Cuisine Industrial City)와 자이먼 소사이어티(Zhaimen Society) 간의 전략적 협력을 포함한 다수의 핵심 프로젝트의 계약도 성사됐다. 엑스포 중에는 국제 고전 쓰촨요리에 대한 작업 표준(Process Specifications for Internationally Classical Sichuan Cuisine)(2021-1)과 같은 주요 결과가 발표됐다.

Pixian Douban은 '쓰촨요리의 영혼'으로 칭송받는다. 최근 수년간 피두구는 'Pixian Douban' 브랜드를 통해 중국 쓰촨요리 산업도시를 구축했다. 이는 지역 요리의 이름에서 명명된 최초의 산업 도시로, Pixian Douban을 중심으로 복합 조미료 및 레저 식품을 특징으로 하는 산업 시스템을 선보인다. 피두구는 프로젝트가 제공하는 일관된 견인력으로 고품질 국제 비즈니스 환경을 지속해서 조성함으로써, 도시 기능의 개선과 서비스 정확도의 향상을 도모하는 한편, 산업 발전 잠재력을 높이고, '국가 쓰촨요리의 고지와 세계 쓰촨요리 문화의 중심' 건설을 가속화 할 예정이다.

출처: The 4th World Sichuan Cuisine Conference Organizing Committee