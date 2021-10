Xinhua Silk Road - 세계 디지털 경제 회의, 중국 저장성에서 개최

-- 중국 동부 저장성의 디지털 혁명 촉진

(베이징 2021년 10월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 목요일, 2021년 세계 디지털 경제 회의(World Digital Economy Conference)와 제11회 스마트 도시 지능형 경제 엑스포(Smart City and Intelligent Economy Expo)가 중국 동부 저장성 닝보에서 막을 올리면서, 저장성의 디지털 개혁 추진에 일조했다.



Photo shows the World Digital Economy Conference 2021 & the 11th Smart City and Intelligent Economy Expo kicks off in Ningbo of east China's Zhejiang Province on October 14, 2021.