VVDN, 통신 및 네트워킹 장비 부문에서 PLI 승인 획득

구루그람, 인도, 2021년 10월 19일 /PRNewswire/ -- 굴지의 전자제품 엔지니어링 및 제조회사인 VVDN Technologies가 인도 통신부(Department of Telecommunications)로부터 통신 및 네트워킹 장비 제조 부문에서 생산연계 인센티브 정책(Scheme for Production Linked Incentive, PLI)의 승인을 받았다고 발표했다. VVDN은 이를 통해 향후 4년간 40억 루피를 투자하기로 한 국내외 31개 기업 중 하나다. VVDN은 올 7월에 MeitY로부터 IT 하드웨어에 대한 PLI 정책 승인을 받은 바 있다. 또한, VVDN은 백색가전 제조에 대한 PLI 정책 승인도 신청했으며, 현재 그 결과를 기다리는 중이다.

VVDN은 네트워킹 및 통신 부문에서 Wi-Fi 6 및 6E, SD-WAN, Wi-Fi 메쉬를 포함해 최신 차세대 기술을 채택하고, 5G 무선기기, 와이파이 액세스 포인트, 라우터, L2/L3 스위치, 무허가 대역, 4G와 5G CPE 및 ONT를 설계, 개발 및 제조한 방대한 경험과 전문지식을 구축했다. VVDN은 완전한 PCB 설계와 배치, RF 조정 및 교정, RF 엔지니어링, 소프트웨어, 네트워크 기능, 기계 설계, 대량 생산을 전문으로 한다. VVDN은 와이파이 체임버, 와이파이 랩, 전용 RF 검사실험실, 검사 세트, 완전한 사전 준수를 위한 시설을 갖춘 자체 연구개발 및 제조시설을 보유하고 있다.

VVDN은 인도 전역에서 세계적 수준의 제조 시설 5개와 10개가 넘는 디자인 센터를 바탕으로 5G 및 데이터센터, 네트워킹 및 와이파이, 비전, IoT 영역에서 완전한 제품 연구개발, 엔지니어링 및 제조에 관한 광범위한 경험을 보유하고 있다. 작년에 VVDN Technologies는 통신 및 네트워킹 제품에 대한 수요 증가를 지원하고자 제조 및 엔지니어링 기반시설을 계속 확장했다. 5G 제품(무선기기 포함)의 제조 역량을 촉진하고자 새로운 전용 전문 SMT 라인을 추가했으며, 대규모 MIMO 제품에 필수인 훨씬 더 큰 PCB 규격을 다루고자 자사 기반시설을 확장하고 있다. 최근에는 기존 기반시설에 새로운 압력 주조 시설을 추가해 5G와 기타 통신 장비에 필요한 압력 주조 공구를 대량으로 제조하기 위한 만반의 준비를 마쳤다.

VVDN Technologies CEO Puneet Agarwal은 "통신 및 네트워킹 장비 제조 부문에서 PLI 정책 승인을 받아 기쁘다"면서 "이는 이들 영역에서 자사가 보유한 강점을 선보이며, 모디 수상의 Atmanirbhar Bharat 비전과 'Make in India' 프로젝트를 향한 자사의 열정을 강조하는 것"이라고 말했다. 이어 그는 "PLI 정책은 인도를 세계의 새로운 전자제품 제조 허브로 구축하는 데 큰 역할을 할 전망"이라며 "자사는 증가하는 사업 수요를 충족하기 위해 기반시설과 인력 확충에 큰 투자를 진행했고, 앞으로도 이에 대한 투자를 계속 이어감으로써 인도와 전 세계 고객에 맞춘 제품을 제공할 예정이다. 자사는 2개의 PLI 정책 승인을 받으면서 큰 자부심을 느꼈다"라고 설명했다.

미디어 문의:

Kunwar Sinha

kunwar.sinha@vvdntech.in

로고- https://mma.prnasia.com/media2/1531036/VVDN_Technologies_Logo.jpg?p=medium600