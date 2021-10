Xinhua Silk Road - 제6회 연례 타이후 세계문화포럼 개최

-- 문명 간 학습을 공동 도모하고자 중국 동부 안후이에서 개막

(베이징 2021년 10월 15일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 화요일, 제6회 타이후 세계문화포럼(Taihu World Cultural Forum) 연례 회의가 "문명 간 상호 학습: 인류가 함께하는 미래 공동체의 공동 구축(Mutual learning among civilizations: Jointly building a community of shared future for mankind)"이라는 주제로 중국 동부 안후이성 방부시에서 막을 올렸다. 올해 회의에서는 전 세계 전문가 및 관료가 참석해 서로 다른 문화 간 문명에 대한 통찰과 관점을 공유했다.



중국 동부 안후이성 방부시에서 열린 제6회 타이후 세계문화포럼 연례 회의, 2021년 10월 12일 촬영

이번 포럼에서 중국공산당(CPC) 중앙위원회 정치국 회원이자 전국인민대표대회 상임위원회 의장인 Wang Chen은 "중국은 문명 간 대화와 교류를 강화하고, 인류가 함께하는 미래 공동체의 구축을 도모하고자 노력하고 있다"라며, "이는 문화 다양성과 공동의 이익에 대한 협력을 고수하고자 하는 중국의 굳은 결심과 진정한 바람을 강조하는 것"이라고 설명했다.

또한, 그는 전 세계 여러 국가와 문화가 상호 존중이라는 발전 원칙을 고수하고, 논의와 협력을 통해 성장을 공유해야 한다고 주장했다.

이어 그는 중국에서 시작된 고위급 국제 문화포럼인 타이후 세계문화포럼이 세계 문화 대화와 교류, 그리고 여러 문명 간에 상호 학습을 증진하는 데 있어 중요한 역할을 수행할 것이라고 첨언했다.

이번 포럼에서 CPC 안후이성 위원회 서기 Zheng Shanjie는 "오랜 역사를 자랑하는 안후이성은 훌륭한 문화 교류 사절로서, 여러 문명 간에 대화와 교류를 도모하는 데 있어 더 큰 역할을 수행할 것"이라고 언급했다.

이번 연례 회의에는 30개가 넘는 국가와 지역에서 거의 500명의 대표가 온·오프라인 형태로 참석했다. 그중 포럼 명예 회장인 전 이탈리아 총리 Romano Prodi는 화상으로 연설을 진행했다.

