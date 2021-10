콜드플레이, BTS 협업곡 포함 정규 9집 발표…내년 친환경 월드투어도

콜드플레이와 방탄소년단 [워너뮤직코리아 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 세계적인 팝밴드 콜드플레이(Coldplay)가 방탄소년단과의 협업곡이 수록된 정규앨범을 선보였다.

15일 워너뮤직코리아에 따르면 콜드플레이는 이날 정규 9집 ‘뮤직 오브 더 스피어스’(Music Of The Spheres)를 발매, 수록곡 ‘렛 섬바디 고’(Let Somebody Go)의 비디오 영상을 공개했다.

이번 앨범 수록곡 중 ‘하이어 파워’(Higher Power)는 국제우주정거장(ISS)에 머무르는 우주 비행사 토마스 페스케가 먼저 들어 화제를 모았다.

평소 기후변화에 많은 관심을 기울인 콜드플레이는 지난해 앨범 발매 이후 환경 문제를 고려해 월드 투어를 하지 않겠다고 밝혀 화제가 되기도 했다. 이번에는 앨범 발매와 함께 내년 월드 투어 일정도 공개했다.

콜드플레이는 특히 이산화탄소 배출량을 절반으로 줄이고, 티켓 판매량과 동일한 수의 나무를 심겠다고 약속하는 등 환경보호 활동을 투어 계획에 포함했다.

콜드플레이는 오는 22일(현지시간) 미국 시애틀의 클라이메이트 플레지 아레나에서 새 앨범 공연에 나선다. 공연은 아마존뮤직, 아마존프라임과 트위치를 통해 전 세계에 무료로 공개된다.

