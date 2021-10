‘온 유어 신라스테이’ MZ세대 예약 줄 이어…한달 만에 1만개 판매 기록

‘온 유어 라이프’ 패키지, 효자 상품 등극

호텔신라의 프리미엄 비즈니스 호텔 신라스테이 ‘온 유어 스테이, 온 유어 라이프(Own Your Stay, Own Your Life)’ 패키지가 출시 한달 만에 약 1만개 이상 판매되는 실적을 세웠다. [호텔신라 제공]

[헤럴드경제=신주희 기자] ‘1000시간 이용 숙박권’ 등의 파격적인 이벤트를 내걸었던 신라스테이의 ‘온 유어 스테이, 온 유어 라이프(Own Your Stay, Own Your Life)’ 패키지가 MZ세대에게 큰 인기를 끌면서 출시 한달 만에 약 1만개 이상 판매되는 실적을 올렸다.

15일 호텔신라에 따르면 올해로 네 번째 시즌을 맞는 ‘온 유어 신라스테이’ 시즌4의 ‘온 유어 스테이, 온 유어 라이프(Own Your Stay, Own Your Life)’ 패키지는 신라스테이 대표 상품으로 특히 올해는 MZ세대를 겨냥한 상품 구성이 좋은 반응을 얻고 있다.

신라스테이 조사결과 ‘온 유어 신라스테이’ 시즌4 예약 고객 중 홈페이지를 통해 예약한 20~30대 고객 증가율은 전년대비 10% 정도 증가했으며 OTA(Online Travel Agency) 채널 등 외부채널로 예약한 고객까지 고려하면 MZ세대 이용률 증가는 그 이상일 것으로 보인다.

소비 시장의 큰 축으로 떠오른 MZ세대가 규칙적인 습관과 건강한 일상을 가꾸는 라이프 스타일인 ‘리추얼 라이프(Ritual Life)’ 트렌드를 따르는 것을 감안해 이를 콘셉트화 한 것이 인기의 비결로 파악된다.

파격적인 혜택도 한 몫하고 있다. 전국 13곳 신라스테이를 이용할 수 있는 1000시간 이용권이라는 혜택과 함께 삼성 홈피트니스 6개월 강습권을 비롯 애슬레저 브랜드 ‘젝시믹스(XEXYMIX)’ 10만원 상품권, 조식 뷔페 10회, 중·석식 뷔페 10회 이용권 등 총 3억 1000만원 상당의 이벤트를 진행하고 있다.

신라 스테이는 코로나19의 장기화로 호캉스를 즐기려는 MZ세대가 증가하는 추세라고 보고 나 홀로 여가를 즐기는 혼캉스, 친구와 커플 등 소규모 단위로 이용하는 MZ세대의 특성을 감안해 자기계발, 취미, 여가, 엔터테인먼트 등 다양한 활동을 호텔에서 즐길 수 있도록 다양한 콘셉트의 상품을 내놓겠다는 계획이다.

‘온 유어 스테이, 온 유어 라이프’ 패키지는 10월 31일까지 이용할 수 있는 것으로 ▷객실(1박) ▷경품 프로모션 응모권(1매) ▷신라스테이 워터 트래커 트라이탄 보틀 (1개)로 구성됐다.

이벤트는 패키지 이용 고객 중 응모한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 195명의 당첨자를 선정해 11월 11일 신라스테이 공식 홈페이지에 게시하고 개별 통보한다.

