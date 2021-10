엠파이어 스테이트 빌딩이 ESB 팝업 프로그램의 두 번째 공급업체로 브롱크스 브루어리와 파트너십을 맺어 방문객들에게 음료와 간식을 제공합니다

2021년에 90 주년을 맞이하는 세계에서 가장 유명한 이 빌딩의 전망대 체험 행사에 매달 팝업 판매회사가 등장합니다

뉴욕, 2021년 10월 15일 /PRNewswire/ -- 건배! 엠파이어 스테이트 빌딩(ESB)은 90주년 기념 행사의 일환으로 엠파이어 스테이트 빌딩을 상징하는 86층 전망대에서 브롱크스 브루어리와 함께 옥토버페스트 행사를 엽니다. 이 축하 행사는 10월 14일부터 30일까지 매주 목요일부터 토요일, 오후 5시부터 9시까지 진행됩니다. 이 팝업 프로그램은 엠파이어 스테이트 빌딩 역사상 처음으로 전망대(Observatory Experience) 내에서 음료가 제공된다는 것을 의미합니다.



The Empire State Building's 90th Anniversary Cart (L); The Empire State Building (M); Bronx Brewery's select beers on the 86th Floor Observatory (R)

엠파이어 스테이트 빌딩 전망대 대표인 Jean-Yves Ghazi는 "우리는 지역 사람들이 가장 좋아하는 브롱크스 브루어리와 손잡고 올 가을 세계에서 가장 유명한 건물인 엠파이어 스테이트 빌딩 90주년 기념 행사를 진행하고 있습니다."라고 하며, 또한 "업계 최고의 실내 환경 품질을 구현함으로써 고객들은 걱정 없이 새롭게 재구성된 몰입감 있는 디지털 및 촉각 전시물을 즐길 수 있으며, 저녁 음료를 한잔하면서 뉴욕에서 가장 멋진 360도 야외 전망을 감상할 수 있습니다."라고 말했습니다.

수상 경력에 빛나는 브롱크스의 포트 모리스 지역의 수제 맥주 양조장은 빌딩 86층에 90주년 기념 특별 카트를 두고 American Pale Ale, World Gone Hazy IPA, Smile My Guy IPA, Das Bronx Oktoberfest 등 엄선한 4가지 맥주를 판매할 예정입니다. 엠파이어 스테이트 빌딩 소유의 STATE Grill and Bar에서는 브롱크스 맥주와 함께 10달러 가격의 미니 뉴욕 스타일 치즈케이크를 판매합니다. 엠파이어 스테이트 빌딩의 전망대 팝업 프로그램은 My Cookie Dealer를 첫 번째 공급업체로 선정해 지난 8월에 성공적인 운영을 한 이후, 두 번째 공급업체로 브롱크스 맥주를 선정했습니다.

브롱크스 브루어리의 대변인 Sean Valenti는 "뉴욕 중심부에서 옥토버페스트를 축하하기 위해 엠파이어 스테이트 빌딩과 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다."라고 하며, 또한 "우리의 일은 지역사회, 창의성 및 포용성을 중심으로 진행되는데, 이는 우리가 엠파이어 스테이트 빌딩을 생각할 때 떠오르는 모든 것입니다."라고 말했습니다.

방문객들이 상징적인 86층 전망대에서 한잔하면서 #PopUpTop으로 사진에 태그를 지정하면 ESB 소셜 채널에 소개될 수도 있습니다. 엠파이어 스테이트 빌딩 전망대의 향후 월간 팝업 스토어는 별도로 발표될 예정입니다.

관련 고해상도 이미지는 여기에서 다운로드할 수 있습니다. 엠파이어스테이트 빌딩에 대한 더 상세한 정보와 티켓 구입에 관해서는 esbnic.com을 참조하십시오.

