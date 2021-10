대학생 혁신창업대회 결선, 중국 동부에서 막 올려

(난창, 중국 2021년 10월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 10월 13일 중국 동부 장시성의 수도 난창에서 제7회 중국 국제 대학생 '인터넷+' 혁신창업대회(China International College Students' "Internet+" Innovation and Entrepreneurship Competition) 결선이 시작됐다. 이 대회는 중화인민공화국 교육부와 장시성 정부가 주최했다.

"Brave, Creative as I Can Be"라는 주제로 온·오프라인으로 진행된 올해 대회에는 121개 국가와 지역에서 4,347개 전문대학 및 종합대학에서 956만 명 이상의 학생이 참여했고, 총 228만 건의 프로젝트가 진행됐다.

조직위에 따르면, 이 대회는 혁신과 창업을 향한 대학생의 정신과 열정을 크게 북돋웠으며, 전 세계 대학생의 참여로 "더욱 국가적으로, 더욱 세계적으로, 더욱 교육적으로, 더욱 포괄적으로, 더욱 혁신적으로"라는 대회 목표를 달성할 수 있었다고 한다.

별도의 "학부생 창의팀"을 구성한 대회 조직위는 더 많은 기회를 제공하고, 대학생의 심층적인 참여를 보장함으로써 혁신과 창업 부문에서 더 많은 '미래의 스타'가 나올 수 있도록 지원했다. 참가 제한 연령은 35세다.

대회 기간에는 '혁신 및 창업 성과 전시회(Innovation and Entrepreneurship Achievement Exhibition)'도 열렸다. 이 전시회는 도덕성을 확립하고, 대규모 창업과 혁신을 위한 새로운 힘을 양성한다는 기초 과제를 수행함으로써, 전국의 전문대학과 종합대학의 성과를 강조할 목적으로 개최됐다.

코로나19 상황에서, 옥스퍼드 대학, 케임브리지 대학, 하버드 대학, 스탠퍼드 대학 및 MIT를 포함해 세계 탑 100 대학의 재학생들이 팀을 구성해 대회에 등록했다. 국내외 참가 팀은 온·오프라인 결합 형태를 통해 대인 의사소통, 문화 교류 및 경쟁을 실현했다. 이 대회는 국제 혁신 및 창업 교육을 위한 최대의 의사소통 플랫폼을 구축할 수 있도록 지원했을 뿐만 아니라, 중국 고등교육의 국제적 영향력과 경쟁력도 향상시켰다.

이 대회는 중심이 되는 고등 교육 트랙, 직업 교육 트랙 및 신규 트랙을 유지하는 한편, 산업과 사업 제안 트랙을 추가했다. 이 트랙은 화웨이, 텐센트, JD, ByteDance 및 중국남방항공 같은 수많은 유명 기업의 관심을 끌었다. 그에 따라, 대회 성과의 변혁을 효과적으로 도모하고, 혁신적인 창업 인재의 협력 훈련을 위해 좋은 에코시스템을 구축하며, 과학기술 혁신 성과의 변혁과 적용을 도모했다.

2015년에 시작된 중국 국제 대학생 '인터넷+' 혁신창업대회는 7년 연속으로 매년 개최되고 있다.

올해 대회는 교육부와 장시성 인민정부를 포함한 12개 부처가 공동 후원했고, 난창대학과 난창시 인민정부가 주최했다.

대학생 혁신창업대회는 중국에서 혁신과 창업 교육의 개혁을 심화하는 중요한 매개체이자, 전 세계 대학생이 혁신과 창업의 꿈을 실현할 수 있도록 지원하는 무대이며, 중국과 외국 간의 문화 교류를 도모하는 플랫폼이 됐다.



The finals of the 7th China International College Students' "Internet+" Innovation and Entrepreneurship Competition kicked off on October 13th in Nanchang, capital of east China’s Jiangxi Province.