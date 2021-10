CGTN, "시 주석, COP15에서 아름다운 중국 위한 새로운 조치 발표"

(베이징 2021년 10월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 윈난성 쿤밍에서 제15차 생물다양성협약 당사국 총회(COP15)가 개최됨에 따라, 지난 화요일에 중국 정부는 아름다운 중국 건설에 대한 국가의 지속적인 노력을 위한 일련의 조치를 발표했다.

 

'생태문명: 지구상의 모든 생명체를 위한 공유된 미래 건설(Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth)'을 주제로 한 COP15는 중국이 제안한 철학인 생태문명을 강조한 유엔의 첫 번째 국제회의다.

생물다양성 기금, 국립공원 및 탄소 목표 달성 계획

중국은 15억 위안(약 2억3천300만 달러)을 투자해 쿤밍 생물다양성 기금을 설립하는 데 앞장설 계획이다.

시진핑 중국 국가주석은 지난 화요일 베이징에서 열린 COP15 정상회의에서 화상으로 연설하면서 이와 같은 입장을 밝혔다.

시 주석은 이 기금이 생물다양성 보호를 위해 개발도상국을 지원하는 데 사용될 것이며, 중국은 모든 당사국이 이 기금에 기부할 것을 요청하고, 이를 적극적으로 환영한다고 덧붙였다.

또한, 시 주석은 생물다양성 보호를 강화하기 위해, 중국은 국립공원을 중심으로 보호구역 체계를 구축하기 위해 더욱 발 빠르게 움직이고 있다고 언급했다.

이어 그는 차차 자연 생태계에 가장 중요한 지역과 가장 독특한 자연경관 지역, 그리고 가장 가치 있는 자연유산 및 가장 큰 생물다양성 보호구역이 국립공원 시스템에 포함될 것이라고 언급했다.

시 주석은 탄소 정점 및 탄소 중립 목표를 달성하기 위해, 중국은 주요 분야 및 부문에서 이산화탄소 배출 정점에 대한 실행 계획과 일련의 지원책을 발표하고, 탄소 정점 및 탄소 중립을 위한 '1+N' 정책 프레임워크를 마련할 것이라고 밝혔다.

또한, 그는 중국이 지속해서 산업 구조와 에너지 믹스를 재조정하고, 재생에너지를 적극적으로 개발하는 한편, 모래 지역, 암석 지역 및 사막에 대규모 풍력 및 태양광 기지의 계획 및 개발에 더욱 박차를 가할 것이라고 설명했다.

인간과 자연의 조화로운 공존

시 주석은 연설에서 인간과 자연의 조화로운 공존을 이야기하며, "자연을 보호하면 자연은 우리에게 아낌없이 베풀고, 자연을 마구잡이로 착취하면 자연이 우리를 가차 없이 벌할 것"이라고 강조했다.

그는 "인간과 자연이 조화롭게 공존하는 고국을 건설하기 위해서는 자연을 깊이 경외하고, 존중하며, 자연의 법칙을 따르고, 자연을 보호해야 할 것"이라고 말했다.

또한, 시 주석은 맑은 물과 녹음이 우거진 산은 매우 귀중한 자산이라면서, 2005년에 그가 제안했던 대표적인 개념을 다시 한번 강조했다.

그는 건전한 생태와 환경은 자연적 자산일 뿐만 아니라 경제적 자산이기도 하며, 경제 및 사회 발전의 잠재력과 추진력에 영향을 미친다고 설명했다.

이어 그는 녹색발전의 길을 조성하고 경제 성장과 환경 보호의 상생을 통해 경제와 환경이 조화롭게 발전하는 조국을 건설하기 위해 더욱 노력할 것을 촉구했다.

시진핑 중국 국가주석, 인류의 질적 발전을 위한 공동의 노력 촉구

시 주석은 세계 각국이 협력해 인류의 고품질 발전을 위한 새로운 여정을 시작할 것을 촉구했다.

그는 생태문명의 발전을 인간과 자연의 관계를 조율하는 지침으로 삼아야 하며, 인간의 활동은 생태와 환경의 한계 내에서 이뤄져야 한다고 강조했다.

이어 그는 녹색 전환을 통해 세계의 지속가능발전을 촉진하기 위한 사람들의 노력을 강조하는 한편, 녹색 국제 협력을 강화함으로써 모든 국가에서 녹색 개발의 결실을 공유할 것을 촉구했다.

시 주석은 사회적 형평과 정의를 증진하기 위해 인민의 복지를 개선할 필요성을 강조하면서, 국제법이 공정하고 평등한 국제 거버넌스 체계를 유지하는 기초가 돼야 한다고 지적했다.

그는 또한 새로운 환경 보호 목표를 위해서는 야심 차면서도 다른 한편으로는 실용적이며 균형 잡힌 사람이 돼야 한다고 강조했다.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-12/Xi-addresses-COP15-leaders-summit-via-video-link-14iuyQtyg48/index.html

Related Links :

http://www.cgtn.com