거의 전 세계 마케터의 2/3가 창의적인 Black Lives Matter와 Stop Asian Hate 운동 채택

- 마케터 6명 중 1명은 다양한 콘텐츠를 만들기 위해 봉쇄 제한 조치를 어긴 것으로 인정

- 글로벌 다양성 인식의 달을 맞이하여 '마케팅의 DE&I: 셔터스톡에서 진행한 글로벌 보고서'를 통해 전 세계 2,700명 이상의 마케터의 응답을 기반으로 한 중요한 마케팅 트렌드 공개

뉴욕, 2021년 10월 13일 /PRNewswire/ -- 브랜드, 비즈니스, 미디어 기업에 풀 서비스 솔루션, 고품질 콘텐츠, 애플리케이션을 제공하는 선도적 글로벌 크리에이티브 플랫폼 셔터스톡(Shutterstock, Inc., 뉴욕증권거래소: SSTK)은 오늘 획기적인 연구 결과인 '마케팅의 DE&I: 셔터스톡에서 진행한 글로벌 보고서'를 발표했다. 이 결과는 마케팅 캠페인 내 다양한 콘텐츠 사용에 대해 호주, 브라질, 프랑스, 독일, 이탈리아, 한국, 스페인, 영국, 미국에서 2,700명의 마케터의 의견 및 행동과 함께 전 세계 사건이 결정에 어떠한 영향을 미쳤는지 조사한다.

