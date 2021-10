머크, 유전자 치료를 위한 새로운 바이러스 벡터 계약 개발 제조 시설 완성

독일 다름슈타트, 2021년 10월 13일/PRNewswire/ -- 선도적인 과학 및 기술 회사인 머크는 오늘 캘리포니아 소재의 두 번째 칼즈배드 시설을 개설하여 전 세계 CDMO로서의 입지를 크게 확대하고 있다고 발표했습니다. 이 새로운 1억 유로, 140,000 평방 피트 규모의 시설은 바이러스 유전자 치료를 위한 대규모 상업 및 산업 제조를 지원하는 회사의 기존 생산 능력을 두 배 이상 확대하여 2026년까지 100억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.

Merck today announced the opening of its second Carlsbad, California-based facility, which will more than double the company’s existing capacity to support large-scale commercial and industrial manufacturing for viral gene therapy.