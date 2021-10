Sai Life Sciences, Sai Nxt 이니셔티브 중간 보고서 발표

- 투자 목표 미화 1억5천만 달러 중 3분의 2 완료

- '사람, 공정, 기반시설'이라는 모든 핵심 영역에서 역량 도약 이뤄

하이데라바드, 인도, 2021년 10월 12일 /PRNewswire/ -- 세계 굴지의 위탁 연구개발 제조업체(Contract Research, Development and Manufacturing Organisation) [ https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=sai-nxt-midterm-report ](CRO-CDMO) Sai Life Sciences가 오늘 자사의 조직 변혁 이니셔티브 'Sai Nxt'에 관한 중간 보고서를 발표했다. 1억5천만 달러라는 투자 목표하에 2019~2023년의 4년 프로그램으로 구상된 Sai Nxt[ https://www.sailife.com/sai-nxt/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=sai-nxt-midterm-report ]는 (1) 사람과 문화, (2) 공정과 자동화, (3) 기반시설과 과학 역량이라는 세 가지 핵심 영역에서 Sai Life Sciences의 변혁을 지원한다.

The mid-term report of Sai Life Sciences’ Sai Nxt initiative reveals a US$100M investment and significant upsurge in its capabilities