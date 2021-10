Xinhua Silk Road - 창저우, 국제 포럼 개최

-- 지난 토요일에 중국 창저우에서 과학기술과 해외 무역 및 경제협력에 관한 국제 포럼 개최

(베이징 2021년 10월 12일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 토요일, 중국 동부 장쑤성 창저우에서 과학기술과 해외 무역 및 경제협력에 관한 국제 포럼이 막을 올렸다.



"지능형 제조를 위한 국제 스타 도시 및 양쯔강 삼각주 지역의 중추적 허브(An International Star City of Intelligent Manufacturing and A Pivotal Hub in the Yangtze River Delta Region)"라는 주제로 진행된 이 포럼에서는 200억 위안이 넘는 12건의 대형 펀드 프로젝트와 630억 위안에 달하는 27건의 핵심 산업 프로젝트 계약이 체결됐다.

CPC 창저우시 위원회 서기 Chen Jinhu는 "창저우는 그 어느 때보다 인재와 프로젝트에 대해 열의를 보이고 있으며, 큰 성공을 달성하기 위해 인재를 지원할 더 나은 입지를 구축했다"고 강조했다.

지금까지 포춘 글로벌 500대 기업 중 총 68개 기업이 창저우에서 119건의 프로젝트에 투자했고, 실제 사용된 총 해외자본은 미화 422억 달러에 달한다.

CPC 창저우시 위원회 부서기이자 창저우 부시장인 Sheng Lei는 "창저우는 무한한 사업 기회로 가득한 도시"라며, "창저우는 고품질 개발 수준을 포괄적으로 높이는 한편, 전면적인 현대화를 도모하고 있다"라고 첨언했다.

지난 금요일, 창저우 과학교육 타운(Changzhou Science & Education Town)에서는 총투자금 약 25억 위안을 바탕으로 4건의 핵심 인재 사업 프로젝트(Ninebot의 지능형 단거리 수송 프로젝트와 3건의 고품질 교육 프로젝트 포함)가 건설에 들어갔다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/324222.html

출처: Xinhua Silk Road