Sinopec 푸링 셰일 가스전, 누적 생산량 400억m3으로 신기록 달성

8일, China Petroleum & Chemical Corporation(HKG: 0386, "Sinopec")은 중국 최초로 상업적 개발 및 운영되는 대규모 셰일 가스전인 푸링 셰일 가스전이 400억㎥의 셰일 가스 누적 생산량 신기록을 달성했다고 발표했다. 녹색 가스 공급원의 꾸준한 공급은 양쯔강 경제벨트(Yangtze River Economic Belt)를 따라 6개 성 70개 이상의 도시에서 2억 명이 넘는 주민에게 혜택을 제공하고 있다.



셰일 가스는 유기물이 풍부한 머드 셰일과 그 중간층에 흡착 또는 분리된 상태로 존재하는 비전통적인 천연가스다. 셰일 가스의 주성분은 깨끗하고 효율적인 에너지 자원이자 산업용 화학물질인 메탄으로, 이는 주거용 가스, 도시 열 공급, 발전, 자동차 연료 및 화학 생산에 널리 사용된다.

Sinopec의 푸링 셰일 가스전은 현재 일일 가스 생산량이 2천만㎥에 달한다. 이는 4천만 가구의 가스 수요를 충족할 수 있을 뿐만 아니라, 청정에너지의 신속한 전환에 기여하고, 국가 에너지 안보를 보장하며, 탄소 정점 및 탄소중립의 목표 달성에도 도움이 된다.

충칭직할시 푸링구에 위치한 푸링 셰일 가스전은 중국 쓰촨-동부 가스 파이프라인(Sichuan-East Gas Pipeline)의 주요 가스 공급원 중 하나이며, 양쯔강 경제벨트에서의 가스 대중화를 촉진하는 Sinopec의 기반이다. 가스전 건설은 2012년 12월에 시작됐는데, 이는 당시 북미 이외 지역에서 발견된 세계 최초의 대규모 상업용 셰일 가스 매장지였다. 이 프로젝트는 2014년 3월에 예정보다 앞서 상용 개발에 들어가며, 중국 최초의 대규모 셰일 가스전이 됐다. 또한, 중국은 미국, 캐나다에 이어 세계에서 세 번째로 셰일 가스 상업 개발 국가가 됐다.

이 가스전은 연간 100억㎥의 생산력으로 2017년에 예정대로 가동을 개시했으며, 연간 1,200만t에 달하는 이산화탄소 배출량 감축에 기여했다. 이는 1억1천만 그루의 나무를 심거나 도로에서 800만 대의 자동차를 없애는 것에 상응하는 수치다. 푸링 셰일 가스전의 성공적인 개발은 중국 에너지 개발 역사에 새로운 이정표를 세우며, 국가 에너지 혁명의 새로운 장을 열었다.

셰일 가스 개발을 위한 '중국식 속도'를 가능하게 한 혁신적 관리 모델

Sinopec Jianghan Oilfield Company는 세계적 수준의 표준을 벤치마킹함으로써, 생산 조직 및 운영과 표준화된 건설을 최적화하고, 가스전의 생산성과 시공을 대폭 가속화 및 개선했다. 이를 통해 불과 3년 만에 100억㎥의 셰일 가스 생산 능력을 구축했다. 이 가스전은 100억㎥에 도달한 중국 최초의 대규모 셰일 가스전이 되면서, '중국식 속도'가 전 세계의 주목을 받았다.

현재 시추 및 파쇄 공사 기간은 절반으로 단축됐다. 가스전의 Jiaoye 1HF 유정은 3,000일 이상 연속 생산이 진행 중이다. 또 다른 유정인 Jiaoye 6-2HF는 3억3천만㎥ 이상의 가스를 생산하면서, 중국 셰일 가스 유정 중 가장 긴 개발 기간과 단일 유정 누적 생산량 최고 기록이라는 2개 기록을 보유하고 있다.

2020년 10월 중국 자연자원부(Ministry of Natural Resources)의 평가에 따르면, 푸링 셰일 가스전의 입증된 총매장량은 7천926억4천100만㎥에 달한다고 한다.

Sinopec은 처음부터 지속해서 탐색 및 파쇄작업을 진행했으며, 긴 수평 유정의 단계적 파쇄 가스 테스트 및 녹색 개발을 포함해 셰일 가스 개발의 5가지 기술 시스템을 통합함으로써 중국의 대규모 셰일 가스 탐사 및 개발을 위한 견고한 이론 및 기술 기반을 마련했다.

2014년 11월, Sinopec은 푸링 셰일 가스전을 발견한 공로로 제5차 World Shale Oil & Gas Summit에서 'International Pioneer Award'를 수상했다. 2018년에는 'Efficient Exploration and Development of Fuling Large-scale Marine Shale Gas Field' 프로젝트가 국가과학기술진보상(National Science and Technology Progress Awards)에서 1위에 선정됐다.

자세한 내용은 Sinopec[ http://www.sinopec.com/listco/en/ ]을 참조한다.

