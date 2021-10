Cle De Peau Beaute, STEM 교육의 재미 위해 전 세계적으로 노력

-- 변화는 가정에서 시작된다 - Cle de Peau Beaute는 오늘날의 세계적인 도전에 직면해 양질의 교육에 대한 접근성 향상을 위해 모든 사람이 역할을 다해야 한다고 믿는다.

(도쿄 2021년 10월 11일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 1년 반 동안 전 세계에 상당한 변화와 불확실성이 닥쳤다. 특히 학령기 아동은 교육과 학교 출석 능력에 영향을 미치는 글로벌 락다운으로 인해 큰 영향을 받았다. 글로벌 럭셔리 스킨케어 및 메이크업 브랜드인 Cle de Peau Beaute는 STEM에 초점을 맞춘 게임의 출시를 통해 어린이들이 학습에 다시 흥미를 느낄 수 있도록 함으로써, 교육 옹호에 대한 약속을 다시금 확인하고 있다. 더 빛나는 미래의 열쇠는 교육을 통해 소녀들의 힘을 드러내는 데 있다는 믿음을 바탕으로, Cle de Peau Beaute는 2019년에 유니세프와 파트너십을 체결했다. 또한, 교육, 기술 개발 및 역량 발휘를 통해 지역사회에서 긍정적인 변화를 주도한 개인의 노력을 인정하는 수단으로서 자선 이니셔티브인 'Power of Radiance'를 시작했다. 올해 Cle de Peau Beaute의 'Power of Radiance' 프로그램은 브랜드의 글로벌 비전을 지역 수준으로 끌어올려 전 세계 지역사회에 변화의 활력을 불어넣을 전망이다.

팬데믹 기간에 180개국 이상이 임시 휴교 상황에 직면했다. 유니세프, 유네스코, 세계은행이 진행한 연구에 따르면, 팬데믹과 관련된 휴교와 교육 연속성의 부족은 현재 학생들의 추후 직업 소득에서 10조 달러의 손실을 초래할 수 있다고 한다[1]. 더욱 단기적인 영향에서 보면, 학생들은 학교에 대한 불안감을 느끼고 있으며, 특히 어린 소녀들의 경우에 불안감이 더 큰 것으로 보인다. 유니세프의 연구에 따르면, 코로나19로 인해 소녀들의 심리·사회적 스트레스와 정신 건강 문제가 증가함으로써, 이것이 학습 능력에 영향을 미치는 것으로 나타났다[2]. 올해 Cle de Peau Beaute는 2021년 'Power of Radiance' 어워드 수상자인 Alyona Tkachenko와 STEM 교육 발전에 기여한 그녀의 업적에서 영감을 받았다. Tkachenko가 아이들과 함께한 경험과 그녀가 아이들을 지속해서 학습에 참여시킨 방법을 활용함으로써, Cle de Peau Beaute는 여학생들이 STEM 과목에 다시 흥미와 편안함을 느낄 수 있도록 교실 안팎에서 접근 가능한 교육 툴을 제작했다.

Alyona Tkachenko는 카자흐스탄에서 Hour of Code의 창시자로 인정받고 있다. 그녀는 이 프로그램을 고국에 도입해서 학생, 특히 소녀들이 프로그래밍을 배울 수 있도록 영감을 줬다. Alyona Tkachenko는 "아이들이 재미를 느끼거나 즐길 때 더 잘 배울 수 있다고 생각한다"라며, "STEM은 종종 '과목'이라는 인식이 있는데, Cle de Peau Beaute가 창의력과 기술을 활용해 어린 학생들에게 STEM에 대한 흥미를 느끼게 함으로써 이러한 격차를 해소할 수 있게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 말했다. 이어 그녀는 "내 경험이 올해 프로그램에 영감을 준 것으로 인정받아 올해 'Power of Radiance' 상을 받게 된 것도 매우 영광스럽다"라고 말했다.

Cle de Peau Beaute의 최고 브랜드 책임자(Chief Brand Officer)인 Yukari Suzuki는 "교육 연속성의 위기 상황에서, 우리는 'Power of Radiance' 프로그램의 정신을 받아들여 소녀들이 놀이를 통해 STEM 과목을 탐구할 수 있도록 영감을 줌으로써, 구체적이고 의미 있는 변화를 만들게 된 것을 기쁘게 생각한다"라며 "우리는 Alyona의 경험과 지역사회에서 그녀의 성공을 통해 STEM 과목을 재미있고 흥미롭게 가르치는 것의 힘을 목격했으며, 다른 사람들이 자신의 역할을 하도록 영감을 주고 더 빛나고 평등한 사회를 위한 길을 나아가는 데 우리와 동참하기를 희망한다"라고 설명했다.

Cle de Peau Beaute는 지역 시장에서 교육자, 부모 및 어린이를 초청해 STEM 교육의 중요성을 배우고, STEM 게임을 탐구하는 행사를 개최할 예정이다. 올해의 'Power of Radiance' 프로그램은 지역사회의 변화에 활력을 불어넣고, 개별 학생들이 친숙한 언어인 '놀이'를 통해 STEM 과목을 탐구할 수 있도록 영감을 주는 것을 목표로 한다.

'Power of Radiance Awards' 프로그램 보조금은 Cle de Peau Beaute의 The Serum의 판매액에서 지원될 예정이다.

Cle de Peau Beaute 소개

시세이도(Shiseido Co., Ltd.)의 세계적인 명품 브랜드인 Cle de Peau Beaute는 우아함과 과학의 궁극적인 표현으로 1982년에 출시됐다. Cle de Peau Beaute는 피부 미용을 위한 열쇠를 뜻한다. Cle de Peau Beaute의 철학은 전 세계에서 메이크업 기술과 첨단 피부관리를 통해 여성의 피부에 내재된 광채를 밝히는 것이다. 정교한 미적 감성과 정보를 기반으로 하는 Cle de Peau Beaute는 현대성, 향상 및 역동성으로 충만한 제품을 만들고, 이를 통해 피부 속에서 우러나는 아름다운 광채를 제공하는 업계 최고의 브랜드로 부상했다. Cle de Peau Beaute는 전 세계 22개 국가와 지역에서 판매되고 있다.

Alyona Tkachenko 소개

Alyona Tkachenko는 물리와 수학을 공부하면서, 그리고 경력 초기에 기술 업체에서 일하면서 STEM에 관심을 두게 됐다. 그녀는 카자흐스탄에서 STEM 교육에 대한 인식을 높이고, STEM 교육에 대한 접근성을 확대하고자 했고, 이를 위해 Love to Code를 공동 설립했다. Love to Code는 아이들을 위한 프로그래밍 훈련 센터다. 그녀는 알마티, 그리고 궁극적으로 카자흐스탄 전국에서 모든 아이에게 코딩 학습 기회를 제공하고자 하는 Love to Code의 사명을 지지하는 한편, 코딩과 컴퓨터 과학 과목에 더 많은 관심을 불러 모으고자 카자흐스탄 Hour of Code라는 사회 프로젝트를 시작했다. 카자흐스탄 Hour of Code 프로그램의 첫해 학생은 60,000명이었으며, 이는 2019년에 350,000명 규모로 성장했다. Hour of Code 프로그램은 순식간에 카자흐스탄의 최대 STEM 프로젝트가 됐다. 이 프로그램은 500,000명이 넘는 카자흐스탄 소녀들에게 STEM을 소개하고, 200명이 넘는 여성 교사에게 STEM 교육과정 연수를 제공했다. Alyona는 또한 카자흐스탄에서 운영되는 안전한 연결성 스타트업인 Nommi도 공동 설립했다. Nommi는 전 세계 원격 근로자에게 고속 LTE 데이터를 제공한다. Nommi는 일부 포춘 500대 기업과 기업 계약을 체결 및 확장했다. 그녀는 포브스 아시아 30세 이하 30인 명단(2019)에 오른 중앙아시아 최초의 여성 기술 설립자다.

