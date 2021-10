방탄소년단 지민 X '오징어 게임' 팬아트에 '마이크로소프트' 열광

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단 지민이 마이크로소프트의 남다른 애정을 받으며 화제의 '오징어 게임' 속 마스크맨으로 이목을 끌고있다.

글로벌 IT 기업 마이크로소프트 스토어 공식 계정은 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'에서 영감을 얻은 지민의 그림을 한 팬아터가 트위터에 업로드하자 ''Flop? This is absolute fire!''라며 머릿속이 폭발하는 이모지로 열광적 반응을 보였다.

마이크로소프트의 각별한 애정은 마이크로소프트 서퍼스가 데스크톱 배경화면을 지민으로 설정하는 등 지난해부터 꾸준히 이어져오고 있어 '공식 계정의 원픽'이라는 지민의 명성을 재확인 시켰으며, 지민과 '오징어 게임'의 만남은 마이크로소프트 뿐만 아니라 SNS 이용자들도 환호하고 있다.

최근 페이스북과 계열 서비스인 인스타그램, 왓츠앱 등이 동시다발적 접속 장애를 일으키자 트위터로 몰린 이용자들의 폭발적 언급으로 'JIMIN JIMIN'이 전 세계 실시간 트렌드 1위를 순식간에 장악하며 지민이 '실트 황제'의 귀환을 알리자 지민의 '오징어 게임' 패러디가 등장한 것.

당시 한 K팝 팬은 트위터가 '오징어 게임'의 마스크맨에게 총을 겨누며 마스크를 벗을 것을 요구, 마스크를 벗으며 지민이 등장하자 트위터가 수줍게 'JIMIN JIMIN'이라고 하는 내용의 패러디로 큰 웃음을 선사하며 수만개의 '좋아요'를 받기도 했다.

미국에서 남다른 파급력을 자랑하는 한국 대표 아티스트 지민과 국내 드라마 최초 미국 넷플릭스 1위에 오르며 선풍적 인기를 얻고 있는 '오징어 게임'과의 만남은 '지민이 출연하면 더 큰 인기를 얻을 것' 이라는 남다른 호응을 일으키며 연일 화제에 오르고 있다.

wp@heraldcorp.com