필리핀의 옛것과 새것을 한꺼번에 경험하는 도시 투어

필리핀관광부 마닐라,바기오 유적·뮤지엄 소개

[헤럴드경제=함영훈 기자] 필리핀 관광부는 8일 세계적인 국경개방 흐름에 맞춰 역사의 향기가 진한 필리핀 도시 중 현대와 옛것을 고루 즐길수 있는 도시 여행지들을 소개했다.

관광부에 따르면, 필리핀은 아름다운 해변과 그림 같은 산의 풍경으로 이름나 있는 곳이지만 몇몇 도시에서의 여행 또한 여행자들이 즐길 수 있는 또 다른 매력이다. 신구 조화, 따스한 인정이 넘치는 도시들로 마닐라와 바기오를 들었다.

마닐라 산티아고 요새

▶옛 것과 새 것이 공존하는 활기찬 도시, 마닐라= 필리핀을 대표하는 도시인 마닐라는 바쁜 도시 생활의 광경을 엿볼 수 있다. 고층 빌딩과 유서 깊은 주택이 혼합되어 있으며 현대적인 자동차와 말이 끄는 마차 칼레사 Calesa 들이 도로를 공유하여 옛 것과 새 것이 어우러져 있는 흥미로운 풍경을 연출한다.

마닐라의 대표적인 관광 명소로는 500년 전에 스페인 식민지 개척자들이 건설한 성벽 도시인 인트라무로스(Intramuros) 가 있다. 이 성벽은 자연 재해와 침략자로부터 요새를 보호한 해자와 대포와 같은 방어시설과 함께 손상되지 않고 잘 보존되어 있다.

근처에 있는 카사 마닐라 뮤지엄(Casa Manila Museum) 에서는 스페인 식민지 시대의 삶을 느껴볼 수 있으며, 이와 함께 수백 년 된 마닐라 대성당(Manila Catherral)과 성 어거스틴 성당(San Agustin Church) 로 도보 여행을 하면서 멋진 건축물들을 감상하게 된다.

마닐라 대성당은 인트라무로스에서 가장 아름다운 건축물로 손꼽히며 필리핀에서 가장 오랜 역사를 가진 바로크식 석조 성당 성 어거스틴 성당은 1993년 유네스코 세계 문화 유산으로 등재됐다.

마닐라 성당

이곳에 자리한 산티아고 요새(Fort Santiago)는 필리핀의 국가 영웅 호세 리살이 바굼바얀(Bagumbayan) 에서 처형되긴 전에 있던 감옥이다.

인근에서는 신고전주의 양식 건물인 마닐라 중앙 우체국(Manila Central Post Office)을 만나볼 수 있는데, 이 건물은 필리핀 예술가들의 세계적인 공연의 메카인 필리핀 문화 센터의 국립 박물관에서 주요 문화재로 지정했다.

필리핀의 대표 화가인 후안 루나의 크고 상징적인 작품인 스포리아리움(Spoliarium)을 만나볼 수 있는 필리핀 국립 박물관(The National Museum of the Philippines), 필리핀의 현지 동식물을 만나볼 수 있는 국립 자연사 박물관(The National Museum of Natural History), 고대 유물을 소장하고 있는 국립 인류학 박물관(The National Museum of Anthropology) 등에서 현지 예술의 다양한 문화인류학 여행도 한다.

재건된 파시그 강(Pasig River) 을 따라 보트를 타고 12개의 역을 지나며 다양한 다리와 길을 감상할 수 있으며, 마닐라 베이 크루즈(Manila Bay Cruise) 를 타고 아름다운 도시의 일몰을 감상하는 것도 좋다.

카사 마닐라 뮤지엄

▶때론 쿨하게, 때론 따스하게, 바기오 시티=마닐라에서 차로 4~6시간 거리에 위치한 루손섬 북부 지역에 자리한 바기오는 해발 1500m에 위치한 고원 지대로 시원하고 쾌적한 산악 기후와 로컬 커뮤니티 특유의 따뜻함을 느낄 수 있는 편안하고 이상적인 여행지 중 하나이다.

바기오는 서늘한 기후 덕분에 여름철 필리핀 현지인들의 대표적인 휴양지로 알려져 있으며, 상업과 행정의 중심 도시이기도 하다.

특히, 이 도시에는 거주지와 전통 공예 및 의식을 통해 고지대 부족의 예술과 삶을 보여주는 탐-아완 빌리지(Tam-Awan Village)가 있다. 이곳에서 코딜레라지역 전통 문화인 코딜레란(Cordilleran) 문화를 경험한다.

바기오 벤캅 뮤지엄

또한 필리핀의 예술가 벤 카브레라(Ben Cabrera)에 의해 만들어진 벤캅 뮤지엄(The Bencab Musuem)이 있다. 그의 작품과 더불어 지역의 예술을 잘 보여주는 곳으로 현대 미술과 더불어 전통 부족의 작품을 결합한 다양한 작품들이 전시돼 있다.

이와 함께 번함 공원(Burnham Park), 라이트 공원 (Wright Parks)은 바기오의 시원한 공기를 마시며 산책을 즐기기에 좋다. 마인스 뷰 공원(The Mines View Park) 은 이 지역의 자연 온천으로 유명한 이토곤(Itogon) 산악 지역과 버려진 광산이 내려다보이는 풍광이 멋지다고 관광부는 소개했다.

필리핀은 7641개의 크고 작은 섬으로 이루어져 있다. 주요 관광도시로는 마닐라, 세부, 보홀, 팔라완, 보라카이, 클락, 수빅 등이 있다. 한국-필리핀 비행 시간은 평균 3시간 30분가량이다.

