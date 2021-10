Mars, 전체 가치 사슬에서 순배출 제로를 달성하기 위해 새로운 기후 조치 약속

당사는 농업 및 공급업체가 생성하는 것과 같은 모든 3 등급의 배출량(SBTi에서 정의)을 포함하여 2050년까지 전체 가치 사슬에서 Ben's Originals, M&M 및 Royal Canin같은 대표적인 가정용 브랜드를 사용하여 순 온실 가스(GHG) 배출량 제로를 달성하기 위한 새로운 과학 기반 기후 목표를 설정합니다.

Mars CEO 그랜트 F. 리드( Grant F. Reid )는 순 제로 목표는 전체 GHG 활동을 커버함으로써만 "목적에 부합"할 수 있다면서 장기적인 목표가 "무대응 및 지연"에 대한 변명이 되어서는 안 된다고 업계에 경고합니다.

버지니아 주 맥클린, 2021년 10월 7일 /PRNewswire/-- Mars, Incorporated는 오늘 지구 온도 상승을 1.5°C로 제한하려는 파리 협정의 가장 야심찬 목표에 따라 2050년까지 전체 가치 사슬에서 순 온실 가스(GHG) 배출량 제로를 달성하겠다는 약속을 발표했습니다.

이 강화된 약속은 다음 달 글래스고에서 열릴 COP26 기후 회의의 핵심 쟁점인 지구 온난화에 대한 최악의 영향을 방지하기 위해 전 세계적으로 순 제로 달성의 시급성을 강화한 7월 기후 변화에 관한 정부간 패널(IPCC) 보고서의 결과에 따른 것입니다. Mars는 Science Based Targets Initiative의 'Business Ambition for 1.5C' 서약과 Race to Zero에 참여하고 있으며, 다음 사항에 중점을 두어 순 제로 배출량을 달성하려는 노력을 가속화하고 있습니다.

간접 배출(예: 출장, 소매 고객 배출, 판매된 제품의 사용, 제품 수명 종료)과 같은 3 등급의 모든 배출을 포함한 전체 GHG 발자취 전체에 걸쳐 절대적 배출량 감소 및 조치 추진 및 진행 추적을 위한 5년 이정표 설정

GHG 가치 사슬 배출 감소에 임원 급여 연결

Mars 가치 사슬에 포함된 20,000개 이상의 공급업체에 스스로의 약속을 설정하고 강화해야 하는 과제를 제시

Mars CEO 최고경영자 그랜트 F. 리드(Grant F. Reid)는다음과 같이 말합니다. "세계적인 규모의 개입이 더 대담하고 빠르게 진행되어야 합니다. 기후변화는 이미 지구와 사람들의 삶에 영향을 미치고 있습니다.

"실제로 발생하는 이러한 위협을 완화하기 위해서는, 과학은 우리에게 순수한 제로 목표가 도달 범위를 넓힐 수 있어야 하며, 가치 사슬 전체에 걸쳐 배출량을 확보하고, 구체적인 잠정 목표를 가질 필요가 있음을 말해줍니다. 우리는 진전을 보기 위해 수십 년을 기다릴 수 없습니다.

"그러나 너무나 자주, 현실은 이와 사뭇 다릅니다. 일부 순 제로 약속에 존재하는 격차는 신뢰성, 더욱 중요한 것은 기후 조치 운동을 훼손할 위험이 있습니다. 우리는 그런 일이 일어나도록 내버려 둘 수 없습니다.

"의미 있는 영향을 전달하고 목적에 부합하도록 보장하기 위해, 당사의 순수한 제로 목표는 재료를 어떻게 공급하는지에서 시작하여 고객이 제품을 어떻게 사용하는지에 이르기까지 전체 GHG 발자취를 포괄하며, 당사는 지금 조치를 취하고 5년마다 잠정 목표를 달성하기 위해 모든 소속사들을 동원하고 있습니다.

"이것은 상당한 도전이 될 것이며, 당사의 관계자, 공급업체, 고객, 소비자 및 산업 파트너들의 협력 없이는 순 제로를 달성할 수 없을 것입니다. 규모를 확대하고 도달 범위를 넓히기 위해 우리가 함께 노력하는 것이 매우 중요합니다.

"당사는 글로벌 비즈니스에 권한을 부여하는 공급망을 완전히 분해하고, 삼림 벌채와 자연 생태계의 전환을 마무리하여 지금 의미 있는 변화를 이끌어낼 필요가 있습니다.

우리는 장기적인 목표를 무대책과 지연에 대한 변명으로 사용할 수 없습니다."

Mars는 2040년까지 직접 운영하는 작업장에서 순 제로를 달성하겠다는 기존 약속(2009년 설정)과 함께 10년 이상 배출량에 대한 기후 관련 활동을 주도해 왔습니다.

오늘 발표는 회사의 기존 Sustainable in a Generation Plan을 기반으로 하여 2050년까지 전체 가치 사슬에서 배출량을 67%까지 줄이겠다는 이전 약속을 이행하고, 2025년까지 전체 가치 사슬에서 GHG를 27% 감축한다는 야심찬 단기 목표를 재확인했습니다.

Mars는 2015년부터 사업이 계속 성장함에도 불구하고 전체 가치 사슬에서 배출량을 7.3% 줄여왔습니다. Mars는 직접 운영하는 작업장에서 이미 배출량을 31% 줄였으며 2025년 중간 목표(42% 감소)를 달성하는 궤도에 올랐습니다.

이 회사의 가장 큰 브랜드인 Royal Canin은 영양을 통해 애완동물의 건강을 지원하는 글로벌 리더입니다. Royal Canin은 2025년 전체 포트폴리오에서 탄소 중립을 추구할 것이며, 2022년 탄소 중립 인증을 목표로 하는 첫 제품군을 보유할 예정입니다. 이는 탄소에 대한 내부 가격으로 자금을 조달하는 프로젝트, 각 제품의 탄소 발자국을 계산하는 과학 기반 방법론, 탄소 중립성을 위한 PAS 2060 표준 준수, 가치 사슬 파트너와의 상호 접근을 통한 GHG 배출 최소화, 잔여 배출에 대한 고품질 탄소 배출권 이니셔티브 지원을 통해 달성될 것입니다.

레이드 CEO는 "우리 브랜드는 특히 이 문제를 소비자와 연결하고 발전시키는 데 중요한 역할을 합니다. 저는 우리가 사람과 애완동물 그리고 지구를 위해 더 지속 가능한 미래를 만들기 위한 이러한 약속을 할 수 있어 기쁩니다."라고 덧붙입니다.

순 제로 구현

완전한 순 제로 로드맵은 2021년 말까지 예상되는 순 제로 약속에 대한 예상되는 과학 기반 목표 이니셔티브(Science-Based Target Initiative) 규칙과 일치하도록 2022년에 개발하여 발표할 예정됩니다.

순 제로를 달성하기 위해, Mars에서 진행되는 수많은 프로그램 중 일부는 다음과 같습니다.

100% 재생 에너지로 전환. Mars는 이미 2040년까지 직접 운영하는 작업장(공장, 사무실 및 수의사 진료소 포함)에서 GHG 배출 제로에 도달하겠다는 약속을 향한 강력한 진전을 이루고 있습니다. Mars는 현재 11개국의 직접 운영하는 전체 작업장을 위해 전 세계 전력 수요의 54% 이상을 차지하는 100% 재생 가능한 전기를 공급하여 2025년까지 다른 8개국에도 적용할 계획입니다. 여기에는 Mars가 최근 일리노이의 Ford Ridge Wind Farm 과 새로운 전력 구매 계약을 발표한 미국에서의 사례와 같이 비즈니스 성장 관리가 포함됩니다. 이것은 최근 미국에서 Mars Veterinary Health 비즈니스의 성장이 관련될 뿐만 아니라 두 곳의 미국 공급업체도 포함됩니다.

삼림 벌채를 막기 위한 공급망의 긴급한 재설계. Mars는 코코아, 쇠고기, 야자유, 펄프, 종이 및 대두와 같은 가장 큰 위험이 있는 것으로 확인된 5가지 주요 원료에서 삼림 벌채와 자연 생태계의 전환을 방지하기 위해 공급망을 재설계하고 있습니다. 조치에는 비용만을 기준으로 재료를 구매하는 것에서 탈피하는 것이 포함되며, 조달하는 상품에 대한 투명성과 추적 가능성을 높이는 데 중점을 둘 것입니다. Mars는 최근 삼림 훼손이 없는 야자유 공급망을 제공하여, 엄격한 기준 및 위성 모니터링을 구현하기 위해 야자유 공장의 수를 올해 1,500개에서 90개 미만으로 줄였습니다. 또한 2025년까지 삼림 벌채 유발 위험이 높은 모든 상품(쇠고기, 야자유, 펄프, 종이, 대두)과 코코아에 대해 그러한 위험을 제거하겠다는 목표를 가지고 있습니다.

지속 가능한 및 재생성 농업 활동 확대 Mars는 GHG 배출을 제한하고 재생 농업을 추진할 농민 프로그램을 강화할 예정입니다. 여기에는 향상된 농업 관행을 촉진하고, 지속 가능한 토지 사용을 촉진하며, 유전체학 연구와 같은 과학과 기술을 지원하기 위해 농가 및 공급업체와 협력하는 것이 포함됩니다. Mars는 또한 작물 수확의 잠재력을 확보하고 다른 환경 및 기후변화에 대한 혜택을 제공하기 위해 토양 건강을 개선하기 위해 추가적인 조치를 취할 예정입니다. 진행 중인 프로젝트에 대한 예로는 호주의 밀 생산 회복력을 지원하는 Cool Soil Initiative, 전 세계의 유제품 공급업체와 구매자 사이의 협력을 확대하는 Sustainable Dairy Partnership, 그리고 스페인의 쌀 농업을 개선하여 물 사용과 메탄 가스 배출을 줄이는 프로그램인 Oryzonte를 들 수 있습니다.

20,000 공급업체에 기후 관련 행동을 취하는 과제를 제시 Mars는 전체 가치 사슬을 통해 변화를 이끌기 위해 공급업체와의 협력 및 파트너십의 우선 순위를 정하고 있습니다. 여기에는 Pledge for Planet 프로그램과 최근에 발표된 Supplier Leadership on Climate Transition(S-LoCT)이 포함됩니다. 이 프로그램은 자체 GHG 발자국을 계산하고 자체 과학 기반 목표를 설정하는 데 그 목적이 있습니다. 이 프로그램은 공급망 전체에 걸쳐 프로젝트에 참여하고 확장할 수 있도록 다른 브랜드를 추가하려는 목표를 가지고 구축하는 교육과 역량을 제공합니다.

Mars의 지속가능성 및 조달 담당 최고 임원인 배리 파킨(Barry Parkin)은 향후 몇 년 간의 배기가스 배출량 감소를 실현하기 위해서는 공급망을 가동하는 것이 매우 중요할 것입니다."라며

다음과 같이 말합니다. "우리가 미치는 영향력의 4분의 3 이상이 구매하는 재료에 포함되어 있습니다. 따라서 우리는 무엇을 구매하는지, 어디서 구매하는지, 더 중요하게는 구매 방법을 변경해야 합니다.

"또한 농업의 추가적인 변화가 필요하다는 것도 분명합니다. 우리는 재생 농업을 통해 가능한 분야의 한계를 확장할 것이며, 이를 위해서는 공급업체와의 보다 깊고 통합된 파트너십, 지속 가능한 관행을 장려하는 강력한 정부 프레임워크와 함께 작업의 가속화가 필요합니다."

Mars는 또한 SBTi Net Zero Foundations 문서에 따라 대기에서 탄소를 제거하는 것을 기반으로 하는 실제적이고 지속성이 있으며 사회적으로 유익한 탄소 배출권을 활용하여 기업들이 제로에 도달할 수 없는 잔류 배출량을 중립화할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 여기에는 13개의 다른 투자자 및 회사와 함께 1억 5천만 유로 규모의 Livelihoods Carbon Fund 3에 대한 최근 투자와 같이 가장 높은 생태적, 사회적 및 탄소 영향에 중점을 둔 프로젝트를 식별하고 투자하는 것이 포함됩니다.

그는 또한 다음과 같이 덧붙입니다. "탄소 배출 제로를 향한 우리의 로드맵은 분명히 우리 자신의 배출량을 줄이는 것을 우선시하지만 과학계에서는 농업 부문이 특히 완전히 탈탄소화하기 어려울 것이라는 인식이 있습니다. 따라서 탄소 제거 크레딧은 잔여 배출을 중립화하는 중요한 역할을 할 것입니다. 이를 수행하면서, 당사는 구입한 모든 크레딧이 대기권에서 탄소를 제거하도록 높은 수준의 엄격성을 적용할 것이며 강력한 과학 및 모니터링 수단을 통해 이를 추적할 것입니다."

또한, 지구온난화를 1.5°C로 제한하기 위해서는 산업, 정부, 사회 전반에 걸쳐 변화가 필요합니다. Mars는 파리 협정의 목표를 달성하는 것을 돕는 정책을 계속 지지해 나갈 것입니다. 예를 들어, Mars는 단순하고, 명백하고, 투명한 탄소 가격을 주장할 것입니다. 이를 통해 비즈니스 사례를 더욱 설득력 있게 만들고 더 많은 회사가 배출량을 줄이기 위해 더 결정적인 조치를 취하도록 할 수 있습니다.

Mars의 Sustainable in a Generation Plan과 기후 관련 약속에 대한 자세한 내용은 www.mars.com/sustainability-plan에서 확인할 수 있습니다.

MARS, INCORPORATED 소개

1세기 이상 동안 Mars, Incorporated는 우리가 내일 원하는 세상은 오늘날 우리가 비즈니스를 수행하는 방식에서 시작된다는 믿음을 가지고 사업을 수행해 왔습니다. 이러한 생각은 항상 세계적인, 가족 소유 기업인 당사의 중심에 자리 잡고 있습니다. 오늘날, Mars는 주변에 긍정적인 영향을 미치려는 당사의 의지를 확인하는 방식으로 변화, 혁신, 진화하고 있습니다.

제과, 식품, 애완동물 관리 제품 및 서비스의 다양하고 확장되는 포트폴리오 전반에 걸쳐 우리는 모두 같은 방향, 즉 앞으로 나아가고 있는 133,000명의 헌신적인 직원과 함께 하고 있습니다. 연간 매출이 400억 달러 규모인 당사는 DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA® 및 5™ 등 세계에서 가장 사랑받는 브랜드 제품을 생산하고 있으며 AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus 및 VCA™를 포함한 영양, 건강 및 서비스 사업을 통해 전 세계 애완동물의 절반을 돌보고 있습니다.

당사는 파트너와 당사가 사업을 운영하는 지역사회가 번영할 때에만 진정으로 성공할 수 있다는 것을 알고 있습니다. Mars의 5가지 원칙, 즉 품질, 책임성, 상호 관계, 효율성, 자유는 우리의 동료들이 지구와 인류, 그리고 애완동물이 잘 살 수 있는 미래의 세계를 만드는 데 도움이 되도록 매일 행동을 취하도록 영감을 줍니다.

Mars에 대한 자세한 정보는 www.mars.com에서 확인할 수 있습니다.



Mars sets new science-based climate target to achieve net zero greenhouse gas (GHG) emissions across its full value chain by 2050, including all scope 3 emissions (as defined by SBTi) such as those created by agriculture and suppliers, through to emissions from consumers using its iconic household brands such as Ben’s Originals, M&M’s & Royal Canin.



The pledge accelerates the existing long-term goals Mars set reducing absolute emissions from its entire business footprint, eliminating deforestation from its supply chain, and transitioning to 100% renewable energy. Executive pay will be strongly linked to climate action and the 20,000+ suppliers in the Mars value chain are being challenged to step up and set their own commitments.



Mars CEO Grant F. Reid says net zero ambitions can only be “fit for purpose” by covering the entire GHG footprint – warns industry that long-term targets must not be an excuse for “inaction and delay.”



The announcement comes as the company’s largest brand, Royal Canin, commits to become certified carbon neutral by 2025, embarking on a major new initiative to reduce greenhouse gas emissions and take immediate climate protection action.

