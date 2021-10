Transporta, 인도네시아 물류 산업의 디지털화 고민 해소

(자카르타, 인도네시아 2021년 10월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 가 디지털 기반시설에 대한 전 세계적 의존도가 증가하는 가운데, 인도네시아 기술 스타트업 Transporta가 현지 트럭 운송업체의 적응과 확장을 지원하고자 하는 목표를 향해 나아가고 있다. 회사는 인도네시아 물류 산업이 이 분야에 대한 투자를 주저하고 있는 상황임에도 불구하고, 목표를 향해 노력하고 있다.



Transporta is a digital platform designed for truck entrepreneurs to increase profits and business efficiency.