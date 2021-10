산드로 보티첼리의 'The Man of Sorrows'가 소더비즈 2022 마스터즈 위크 판매 시리즈에 대표 작품으로 나온다

보티첼리 말년의 상징적인 걸작이 추정가 4천만 달러 이상으로 경매에 나올 예정이다

뉴욕, 2021년 10월 6일 /PRNewswire/ -- 유명한 르네상스 예술가인 산드로 보티첼리가 마지막으로 남긴 위대한 걸작 중 한 작품이 2022년 1월 뉴욕에서 진행되는 소더비즈(Sotheby's)의 연례 마스터즈 위크 판매 시리즈에 대표 작품으로 나올 예정이다. 추정가는 4천만 달러 이상에 달한다. 15세기후반~16세기 초반 작품인 'The Man of Sorrows'는 작가의 말년에 완성된 걸작으로, 이때 보티첼리는 광적인 신념을 지닌 도미니크회 수도자인 지롤라모 사보나롤라(Girolamo Savonarola)로부터 큰 영향을 받았고 기독교적인 상징과 예지적인 신앙심을 특징으로 하는 스타일을 보였다. 부활한 그리스도를 그린 초상화는 잘 알려진 보티첼리 초기 작품에 중요한 코다(coda)를 보여주며 그리스도를 놀라울 정도로 현대적이며 인간적으로 묘사한 작가만의 독특한 스타일을 잘 나타내고 있다.

'The Man of Sorrows'는 2021년 1월 보티첼리의 Y원형 장식을 든 젊은이(Young Man Holding a Roundel)'가 9,220만 달러에 소더비즈에서 사상 최고의 금액으로 낙찰된 데 이어 경매에 나오게 되었다. 지난 낙찰은 지금까지 판매된 작품 중 가장 가치 있는 초상화 중 하나이고, 지금까지 경매에서 판매된 작품 중 가장 가치 있는 옛 거장의 작품 중 하나이며, Old Master Paintings 경매에서 판매된 가장 가치 있는 작품으로 기록되었다. 올해 초 역사적인 판매를 기록했지만 보티첼리의 작품은 여전히 경매에서 희귀한 작품이다. 특히 말년에 작업한 작품은 시장에서 거의 찾아볼 수 없으며 1942년 이후 시기에 작업한 3개의 작품은 개인이 소유한 것으로 알려져 있다.

소더비즈의 회장이자 Old Master Paintings 부문의 공동 해외 책임자인 조지 와처(George Wachter)는 "이러한 품질의 보티첼리 작품을 경매에 소개하는 것은 대가의 작품 세계에서 굉장히 중요한 행사입니다. 그리고 보티첼리의 '원형 장식을 든 젊은이(Young Man Holding a Roundel)'의 역사적인 판매를 진행하고 1년 후에 또 한 번 경매를 진행하는 것은 한 세대에 한 번뿐인 기회입니다. 이 놀라운 작품은 보티첼리를 매력적인 작가로 만들어준 대표적인 작품입니다. 초상화에 독특한 인간적인 접근법을 적용하여 대담한 시각적 스타일을 보여줍니다. 보티첼리는 그리스도 박해 이후의 다소 어려우면서도 암울한 주제를 다뤄 진정으로 시대를 초월해 아주 복잡하면서도 감동을 선사하는 초상화를 그려냈습니다."라고 말했다.

뉴욕 소더비즈의 Old Master Paintings 책임자인 크리스토퍼 아포슬(Christopher Apostle)은 "생애 마지막 10년 동안 보티첼리의 작품은 그의 초기 작품과 상당히 다른데, 종종 휴머니즘과 아름다움에 대한 르세상스적 이상향의 전형이라고 볼 수 있습니다.'The Man of Sorrows'는 그리스도를 매우 현실적으로 묘사하여 그의 고통과 죽음을 상징화하지만 보티첼리 초상화의 특징인 놀라울 정도의 인간적인 면모가 더해졌으며 굉장히 아름다운 심리적인 깊이감으로 그리스도의 신성을 보여줍니다. 이 그림은 보티첼리 말년의 작업과 삶에 큰 영향을 준 강렬한 신앙심에 대해 조명하고, 인간으로서의 보티첼리와 작가로서의 보티첼리에 대한 특별한 통찰력을 제공합니다."라고 전했다.

'The Man of Sorrows'는 10월 7일~11일 소더비즈와 광범위한 예술계에서 보티첼리에 대한 관심이 사상 최고를 기록하고 있는 홍콩에서 공개 전시를 통해 만나볼 수 있다. 보티첼리 작품 중 최고 금액으로 거래된 '원형 장식을 든 젊은이(Young Man Holding a Roundel)'는 아시아 컬렉터에게 낙찰되었으며, 작년 홍콩예술박물관에서 진행된 보티첼리의 전시회(보티첼리와 그의 시대 – 우피치 미술관 작품(Botticelli and His Times – Masterworks from the Uffizi), 10월 23일 시작하여 2021년 2월까지 진행)는 큰 호평을 받은 바 있다.

홍콩에서 전시된 후 'The Man of Sorrows'는 로스앤젤레스, 런던, 두바이를 순회한 뒤, 1월 판매 전 전시를 위해 뉴욕으로 돌아온다.

