풍요, 핼러윈, 스카이…아찔하고 후련한 롯데월드의 가을

롯데월드 서울스카이

[헤럴드경제=함영훈 기자] “아찔하다. 후련하다”

BTS가 추천하고 걸스플래닛999가 놀았던 롯데월드(대표 최홍훈) 어드벤처, 아쿠아리움, 전망대 서울스카이는 10월을 맞아 할로윈의 아찔함, 아쿠아의 시원함, 스카이의 아찔하고 속시원한 감흥 콘텐츠를 마련했다.

▶큐티 & 호러= ‘할로윈 데이’가 있는 10월이다. 단풍으로 물들어가는 석촌호수를 바라보며 즐길 수 있는 짜릿한 어트랙션은 덤. 대한민국에서 가장 핫한 할로윈을 즐길 수 있는 롯데월드 어드벤처는 최근 코로나 상황을 고려한 비대면 위주의 콘텐츠로 구성됐으며 낮과 밤 각각 다른 분위기를 느낄 수 있다.

낮에는 실내 어드벤처에서 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 ‘큐티 할로윈’을 추천한다. 먼저 파크 전역에 잭오랜턴으로 꾸며진 배너와 가로등이 귀여운 할로윈 분위기를 자아낸다. 사람들을 놀라게 하는 개구쟁이 아기유령들과 거대 로티가 함께 있는 만남의 광장, 익살스러운 호박 장식이 있는 드림캐슬 포토존에서는 아이와 함께 이색적인 포토타임을 즐길 수 있다.

할로윈 컨셉트

노루페인트와 협업한 할로윈 하우스 포토존도 놓치지말자. LED조명으로 빛나는 하우스는 벽면이 각각 다른 콘셉트로 꾸며져 다양한 사진을 남길 수 있다.

매일 오후 2시 호박, 유령 등 큐티 할로윈 캐릭터들이 총 출동하는 할로윈 콘텐츠의 하이라이트 ‘로티스 할로윈 파티 퍼레이드’도 빼놓을 수 없는 볼거리다. 이외에도 로티 로리의 신나는 댄스와 함께하는 ‘할로윈 로티로리 송앤 댄스2’, 로티, 로리와 캐릭터 친구들의 신나는 뮤직쇼 ‘로티스 펀펀 뮤직쇼’ 등 다양한 공연도 만나볼 수 있다.

밤에는 야외 매직아일랜드에서 본격적인 호러 콘텐츠 ‘호러 할로윈: The Escape’가 시작된다. 좀비프리즌에 감금되어 있던 빅대디가 탈출하여 복수극을 준비한다는 스토리에 맞게 메인브릿지 입구를 철 창살 모양의 감옥문으로 연출했으며, 매직캐슬은 3D 맵핑 영상이 더해져 마치 살아 움직이는 듯한 으스스한 분위기를 물씬 풍긴다.

메인브릿지부터는 좀비가 거꾸로 매달린 호러 공중전화박스, 좀비에게 습격받아 파괴된 경찰차, 다가가면 무언가가 나타나는 컨테이너 박스 등 할로윈 포토존으로 가득하다. 뿐만 아니라 극강의 공포 레벨로 호러 매니아들이 극찬한 워크스루형 호러 어트랙션 ‘좀비프리즌’과 일몰 후 매직캐슬에서 좀비와 화려한 불기둥이 함께하는 퍼포먼스 ‘캐슬좀비’ 등의 콘텐츠도 놓칠 수 없다.

자이로드롭

▶BTS, 걸플999의 서울스카이= 방탄소년단(BTS)는 서울홍보대사 5주년을 맞은 좌담회에서 멤버별 추천지 7곳 중 하나로 잠실 타워를 꼽았다. 서울스카이이다. 걸스플래닛999 최근 방영분에서는 스카이브릿지 체험장면이 방송됐다.

세계 최고 높이 유리바닥 전망대 ‘스카이데크’와 야외 ‘스카이테라스’에서 느끼는 짜릿함도 놓칠 수 없다. 특히 해가 저물며 노을로 붉게 물들어 가는 일몰과 황홀한 도심의 야경은 그야말로 장관이다.

서울스카이에서는 최근 MZ세대의 취향을 반영한 미디어 체험전 ‘시간, 하늘에 그리다 – Once Upon the Sky’도 진행하고 있다. 한영수 사진작가와 함께한 이번 전시는 일반적인 사진 전시회에서 벗어나 1960년대 활기 있고 생동감 넘치는 서울의 모습을 최신 미디어 아트와 체험존, 갤러리 형식을 통해 현대적으로 재해석해 선보인다. 지하 2층 서울의 거리에서 과거의 사람들과 동행하는 듯한 느낌을 받게되는 ‘미디어터널’부터 전망대 위 대형 무빙 스크린에서 펼쳐지는 ‘스카이쇼’와 ‘스카이데크’의 대형 포토월 등 어디서도 즐길 수 없는 이색적인 콘텐츠가 가득하다.

시간, 하늘을 그리다

미디어체험전과 연계한 SNS 이벤트 ‘그 때, 지금의 우리가족’도 진행한다. 오는 22일(금)까지 과거와 현재를 매칭한 가족 사진을 서울스카이 SNS 계정 내 응모하면 추첨을 통해 상품을 제공한다.

이밖에도 서울스카이에서는 롯데월드타워 최상단 루프의 두 개로 갈라진 구조물 사이를 연결한 다리를 건너는 고공 스릴 액티비티 ‘스카이브릿지 투어’, 117층 전체를 초록빛 숲으로 연출해 공중 정원을 산책할 수 있는 ‘하늘비밀정원’ 등 체험형 콘텐츠가 많다.

▶아쿠아 7주년 그리고 반값 월드= 펭귄, 바다사자, 수달 등 전세계 650종 5만5000여마리의 해양생물을 만날 수 있는 롯데월드 아쿠아리움에서는 10월 오픈 7주년을 기념하는 다양한 이벤트가 진행된다.

먼저 31일(일)까지 매주 주말 12시30분 메인수조 ‘디 오션’에서는 아쿠아리스트들의 수중 퍼포먼스가 펼쳐진다. 할로윈 분위기를 느낄 수 있는 호박 조형물과 7주년 기념 축하 메시지가 적힌 현수막과 함께 수조 안을 유영하는 아쿠아리스트들과 특별한 인생샷을 남길 수 있다.

롯데월드 아쿠아리움

오픈 7주년인 10월 16일(토)부터 10월 21일(목)까지 추억 소환 SNS 인증 이벤트도 진행한다. 롯데월드 아쿠아리움을 방문했던 추억의 사진을 #롯데월드아쿠아리움7주년 해시태그와 함께 인스타그램에 업로드하면 추첨을 통해 총 10명에게 초대권 또는 디저트 세트를 증정한다.

롯데월드에서는 알뜰한 나들이를 지원하는 할인 이벤트도 진행하고 있다. 먼저 삼성카드 PLCC ‘롯데월드카드’로 결제 시 롯데월드 어드벤처, 아쿠아리움, 전망대 서울스카이를 각각 본인 1만원, 동반 1인은 50% 할인된 가격에 이용할 수 있다. 삼성카드 또는 통신사 KT 회원일 경우, 본인 및 동반 1인까지 50% 할인된 가격에 롯데월드 어드벤처에 입장할 수 있으며, 7일(목)부터는 네이버페이로 현장 결제 시에도 50% 할인가에 어드벤처 종합이용권을 구매할 수 있다.

서울스카이와 아쿠아리움 할인도 놓치지 말자. 우선 삼성카드와 NH농협카드로 결제 시 서울스카이를 30% 할인된 가격에 이용할 수 있다. KB국민 체크카드 이용 시에도 혜택을 준다. 아쿠아리움에서는 오픈 7주년을 기념한 ‘행운의 777’ 우대 이벤트도 진행 중이다. 15일(금)~17일(일) 입장권에 한해 온라인 예매자 선착순 777명까지 우대한다.

롯데월드에서는 코로나 19 상황에도 손님이 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 거리두기 단계와 관계없이 최상의 방역, 소독 활동을 시행하고 있다고 밝혔다.

abc@heraldcorp.com