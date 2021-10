'약속 이행 촉구' - 180만 공정무역 농민들이 전 세계 지도자들에게 COP26 기후 변화 대응 촉구

정부가 지금 바로 행동에 나서도록 촉구하는 탄원서에 서명함으로써 소비자들이 농민들과 연대하고 있음을 보여주도록 요청된다

워싱턴, 2021년 10월 6일 /PRNewswire/-- 전세계 180만 명의 페어 트레이드 생산자를 대표하여 COP26에 앞서 보내는 공개서한에서 전 세계 지도자들에게 기후 위기로 인해 더 심각한 타격을 입은 저소득 국가들에게 연간 1,000억 달러의 자금을 제공하겠다는 약속을 지킬 것을 촉구하고 있다.

Fairtrade farmers and workers across the world have shared that climate change is an immediate threat to their livelihoods, and to products loved around the globe, like coffee, cocoa and bananas. In an open letter to world leaders, 1.8 million Fairtrade farmers and workers are calling for action, including these farmers, pictured in Kenya. Consumers worldwide are invited to raise the voices of farmers by signing a petition leading up to the COP26. Credit Fairtrade Netherlands and Fairtrade