2020 두바이엑스포 - UBTECH Panda Robot, 중국관에서 눈길 사로잡아

(선전, 중국 2021년 10월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 1일, 코로나19 팬데믹 이후 개최되는 첫 번째 세계 엑스포이자 중동에서 개최되는 최초의 엑스포가 공식적으로 개막했다. 192개국의 전시업체가 참가하는 이번 엑스포는 6개월 동안 2,500만 명의 방문객을 유치할 것으로 예상된다.

행사 기간에 대형 휴머노이드 서비스 로봇인 UBTECH의 독점 Panda Robot과 Walker X가 엑스포 현장에서 가장 큰 전시관 중 하나인 중국관에 공식적으로 모습을 드러냈다. 이번 행사에서 중국관은 '중국의 빛(The Light of China)'이라는 이름을 내걸고, 재회와 희망을 상징한다. 중국관에서 Panda Robot과 Walker X의 존재는 세계 무대에서 중국의 지능형 제조 및 기술 혁신의 최신 성과뿐만 아니라 AI 분야에서 중국의 중요한 발전을 보여준다.



UBTECH Panda Robot posing in front of the China Pavilion (Photo by China Council for the Promotion of International Trade)

2020 두바이엑스포에서 중국관 AI Robotics의 유일한 공식 파트너인 UBTECH Panda Robot과 Walker X는 여러 시나리오에서 현장 지능형 서비스를 제공한다.

중국을 상징하는 동물의 이미지로, 이번 행사를 위해 독점 제작된 UBTECH Panda Robot은 휴머노이드 서비스 로봇 Walker를 기반으로 하는 기술을 통합했다. 이 친근한 판다 로봇은 2020 두바이엑스포에서 중국관의 평화와 친선 대사로 활동하며, 방문객의 사진 및 동영상 촬영과 상호작용을 독려한다.

41개의 '관절'이 있는 UBTECH Panda Robot은 태극권을 수행하고, 중국 서예뿐만 아니라 기타 중국의 전통 예술 및 수행에서 전문성을 보여줄 수 있다. 이 로봇은 중국 전역이 앞장서고 있는 스마트시티, 농업기술, 친환경 실천에 대한 정보를 제공하는 진입점 역할을 한다.



Group photo of visitors posing with UBTECH Panda Robot (Photo by China Council for the Promotion of International Trade)



Commissioner-General of the Singapore Pavilion shakes hands with UBTECH Panda Robot (Photo by China Council for the Promotion of International Trade)

China Trade News에 따르면 Larry Ng 싱가포르관 사무총장은 최근 싱가포르의 자이언트 판다 Jiajia가 새끼를 출산했기에 UBTECH Panda Robot을 만나 더 크게 감동했다고 전했다.



Walker X gives a guided tour in the Exploration and Discovery area of the China Pavilion (Photo by China Council for the Promotion of International Trade)

탐사 및 발견(Exploration and Discovery) 전시회에 들어가면, 인기 있는 '지능형 가이드' Walker X 로봇이 방문객에게 중국 우주정거장, 창어 5호 탐사선(Chang'e-5 Mission), 톈원1호 행성 간 탐사선(Tianwen 1 Interplanetary Mission), 베이더우 위성 네트워크(BeiDou Satellite Network)와 같은 우주 탐사에서 중국이 달성한 전반적인 비전과 기술적 성과를 능숙하게 소개한다.

이번 탐사 및 발견 투어는 "중국은 우주 탐사에서 큰 성과를 이뤘다"라고 언급한 도미니카공화국관 관장인 Carolina Peguero를 비롯해 참가자 사이에서 큰 주목을 받았다. 또한, Carolina Peguero 관장은 중국이 다른 나라와 적극적으로 경험을 공유하기를 기대한다고 덧붙였다.

로봇공학 외에도 중국의 인공지능은 코로나19의 추가 확산을 방지하고 산업 생산과 정상적인 생활로의 복귀를 지원하고 있다. 2021년에는 UBTECH의 UV 살균 로봇 ADIBOT이 네덜란드의 비즈니스 센터, 일본의 COVID 병원, 중국 검역 호텔 등 전 세계 곳곳에 배치됐다.

또한, UBTECH는 6개 대륙 40여 개국에서 AI 교육을 지원한다. 회사는 중국의 3,000개 이상의 학교에 AI 기반 및 로봇 지원 교육 프로그램을 제공함으로써, 소프트웨어와 하드웨어가 통합된 AI 및 로봇 공학 교육 솔루션의 세계 최대 공급업체가 됐다.

UBTECH는 주요 사회적 요구에 부응하면서 핵심적인 사회적 과제를 해결하는 것을 목표로 교육, 엔터테인먼트, 물류 및 기타 수직 분야에서 추가 제품 응용분야를 탐구해왔다. 회사는 글로벌 입지 확장과 함께 최첨단 기술을 통해 전 세계에 서비스를 제공하고, 모든 인류를 위해 더 나은 공유 미래를 구축하는 데 전념하고 있다.

Related Links :

http://www.ubtrobot.com