OPPLE Lighting, 2020 두바이엑스포에서 세계에 '중국의 빛' 선보여

(두바이, 아랍에미리트 2021년 10월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 1일, 2020 두바이엑스포가 세계 무역의 수도 두바이에서 성대하게 개막됐다. 중국 최고의 조명 브랜드 OPPLE Lighting은 엑스포 중국관의 공식 파트너다. OPPLE Lighting은 이번 엑스포 기간에 중국관에 다양한 조명 솔루션을 제공하는 한편, 지속가능한 조명 기술과 AI 혁신으로 '중국의 빛(Light of China)'에 대한 약속을 보여주는 자체 인터랙티브 쇼 'Like a Shadow by Your Side'도 진행한다.



OPPLE Lighting highlighted the China Pavilion at Dubai Expo

2020 두바이엑스포 중국관의 건축 디자인은 희망과 빛을 의미하는 '중국의 빛'으로 알려진 중국의 전통 등불에서 영감을 받았다. OPPLE Lighting은 전문성과 혁신을 바탕으로, 원을 출발점으로 삼고 빛을 매개체로 개인과 집단, 현재와 미래의 경계를 허물고 있다. OPPLE Lighting은 중국관에서 레스토랑 조명부터 리셉션 공간, 휴식 공간 또는 자체 독립 전시회에 이르기까지 중국관의 독특함과 '혁신, 편안함, 활력(Innovation, At-Ease, Vitality)'이라는 핵심 컨셉을 선보인다.



The leaders of the Chinese Pavilion and the Chief Representative of the Saudi Arabia Pavilion visited the Interactive Smart Lighting System “Like a Shadow by Your Side” by OPPLE Lighting

OPPLE Lighting 인터랙티브 스마트 라이팅 시스템 'Like a Shadow by Your Side'는 "마음의 연결, 미래의 창조(Connecting Minds, Creating Future)"라는 엑스포 주제를 반영해 빛과 AI 인식을 통해 관람객에게 몰입감 있는 체험을 제공함으로써, 미래의 조명 및 인간에 대한 OPPLE Lighting의 지속적인 탐구와 조명 솔루션의 응용 기능을 완벽하게 제시한다.



The preface hall of China Pavilion at Dubai Expo

"공동의 미래 건설(Building shared future)"은 중국관의 테마일 뿐만 아니라 중국 전통문화의 전형이자 전 인류의 보편적인 열망을 나타낸다. 중국에서 설립되고, 세계 시장을 목표로 하는 OPPLE Lighting은 지속가능한 성장을 끊임없이 추구하며, 홈 퍼니싱, 도시 공학, 교육, 의료, 산업 등에 걸쳐 회사의 입지를 넓히고 있다. 과거 OPPLE Lighting은 LED 에너지 절약형 조명 시장에 가장 먼저 진입했으며, 이제는 새로운 인프라, 5G 및 스마트 조명과 같은 새로운 트렌드를 다시 한번 수용함으로써, 고객과 파트너가 국가의 '이중 탄소(Dual-Carbon)' 전략 프레임워크에 따른 에너지 절약 및 배출 감축 목표를 달성할 수 있도록 지원한다. 항상 OPPLE Lighting의 목표였던 녹색 조명은 '인류 공동의 미래 건설'을 위한 '녹색 발전'의 필수 요소가 될 것이다.

OPPLE Lighting의 설립자이자 사장인 Ma Xiuhui는 "OPPLE Lighting은 상하이에 기반을 둔 기업이자 조명 산업의 선두주자이며, 업계 최초로 국제 시장에 진출한 기업 중 하나"라며, "당사는 2010 상하이엑스포에서 민간 기업 전시관에 전시된 유일한 조명 제조업체"라고 강조했다. 그는 "이제 우리는 다시 한번 2020 두바이엑스포에 참가해 중국관의 공식 파트너가 된 것을 깊은 영광으로 생각한다"고 밝혔다. 이어 그는 "OPPLE Lighting은 창립 이후 25년의 성장과 함께 중국의 '글로벌 진출' 이니셔티브의 중요한 본보기가 됐다"면서 "OPPLE Lighting은 중국의 대표적인 조명 브랜드로서, 'See Beyond'라는 브랜드 컨셉을 고수하며 차별화된 가정용 및 상업용 가구를 위한 전문 조명 솔루션을 제공하고, 빛의 가치를 지속해서 창출하며, 국내외 고객들의 신뢰를 얻고 있다"고 말했다. 또한, 그는 "향후 혁신에 대한 회사의 장점을 아낌없이 활용하고, 해외 사업을 계속 확장하며, 더 많은 파트너를 만나 중국의 '이중 순환' 개발 및 '탄소 배출 정점 및 탄소중립' 목표에 기여함으로써 중국의 빛을 세계에 보여줄 계획"이라고 설명했다.

OPPLE Lighting 소개

1996년에 설립된 OPPLE Lighting은 아시아태평양, 유럽, 중동 및 남아프리카의 70여 개 국가 및 지역에서 조명 원료, 조명 기구 및 제어 장치의 연구개발, 생산, 유통 및 애프터 서비스 운영에 종사했다. 사내 연구개발 역량과 조명 제품에 주력하는 업계 거물로서, OPPLE Lighting은 업계 최고의 조명 시스템 및 통합 홈 토털 솔루션 공급업체가 되기 위해 예술적 스위치, 통합 홈 퍼니싱, 주방 및 욕실 가전제품과 부대용품들로 제품군을 지속해서 확장하는 한편, 대규모 중개인 기반을 활용해 모든 사업부를 확장하고 있다. 회사는 강력한 마케팅팀과 잘 구축된 전 세계 마케팅 네트워크를 통해 현재 15만 곳 이상의 다양한 종류의 매장을 보유하고 있다. OPPLE Lighting은 2016년에 상장됐다(주식 기호 'OPPLE Lighting', 주식 코드 603515.SH). OPPLE Lighting은 전체 공간의 품질을 향상시키고, 고객의 삶의 세부 요소를 밝게 비춰줄 것이다.

출처: OPPLE