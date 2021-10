Yadea, 독일 XLETIX Challenge Berlin의 공식 파트너로 선정돼

-- 열정적이고, 강력하며, 역동적인 기업

(베를린 2021년 10월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 굴지의 전기이륜차 브랜드 Yadea가 독일에서 열리는 야외 익스트림 장애물 경주 XLETIX Challenge Berlin의 공식 파트너 계약에 서명했다. 이 파트너십의 일환으로, Yadea는 이달 2~3일 베를린에서 열리는 최신 XLETIX Challenge에서 자사의 전기이륜차를 선보였다.

Yadea, 10월 2~3일에 진행된 XLETIX Challenge Berlin의 공식 파트너로 선정

Yadea 사장 Aska Zeng은 "XLETIX Challenge Berlin의 공식 파트너가 돼 영광"이라고 밝혔다. 그는 "지난 세월, 자사는 열정적이고, 강력하며, 역동적인 브랜드 이미지를 양성했다"며, "이와 같은 자사의 브랜드 이미지는 야외, 동작 및 팀 정신을 기리는 XLETIX Challenge 대회와 매우 잘 맞는다고 생각한다"고 말했다.

XLETIX Challenge는 참가자가 결승선에 도달하기 위해 심리적 및 육체적 한계를 극복해야 하는 익스트림 야외 경주다. 힘, 지구력, 용기, 의지 및 팀워크를 상징하는 각 경주 경로는 Short Splash, Wonder Wall 및 Super Swing 같은 독특한 도전을 포함한다. 이 대회는 독일 전역의 대표적인 도시와 장소에서 열리며, 매년 수천 명이 참가한다.

XLETIX Challenge Berlin 파트너인 Yadea는 XLETIX Challenge Berlin 장애물 경주 코스를 따라 자사의 C1S와 G5 전기이륜차를 선보였다. 이 두 대의 전기이륜차는 세련되고 스포티한 디자인과 여러 환경과 지형에 대한 적응력을 바탕으로 XLETIX Challenge의 정신을 담아낸다. 이 대회의 정신은 목표 달성을 위해 극단적인 장소에서 두려움 없이 극단적인 장애물을 극복하는 것이다. 참가자와 관중은 이 기회를 통해 Yadea 제품을 직접 체험하고, Yadea 직원과 상호작용하며, 전기이륜차에 대한 열정을 표출할 수 있었다.

Yadea는 XLETIX Challenge Berlin과의 파트너십을 통해 유럽 시장으로 확장하고자 하는 열정을 강조했다. 최근 수년간 Yadea는 유럽 전역에서 입지를 구축하고자 큰 노력을 기울였고, 독일뿐만 아니라 전체 유럽 시장에서 소비자의 여행 선호도와 수요를 꾸준히 관찰했다.

올 4월, Yadea는 'Era of Green'을 공식적으로 시작하고, 'Electrify Your Life' 글로벌 기자회견을 통해 자사의 국제 브랜드를 출시했다. 7월에는 소비자에게 더 디자인 지향적인 제품과 개선된 고급 주행 경험을 선사하기 위해 오스트리아 기반의 디자인 스튜디오 F. A. Porsche와 공식 협력 관계를 구축했다고 발표했다. 가장 최근에는 9월에 열린 New Tech 출시 행사에서 자사의 최신 혁신과 제품을 공개했다. 여기에는 첨단 Graphene 3.0 배터리도 포함된다.

모든 행사가 국제 커뮤니티로부터 좋은 반응을 얻었으며, 나아가 업계와 매체로부터 폭넓은 관심도 받았다.

Yadea는 열정적이고, 강력하며, 역동적인 브랜드 이미지를 바탕으로, 더 많은 사용자가 더 멀리 이동하고, 제약 없는 자유를 즐길 수 있도록 계속 지원할 전망이다. 이는 계속 도전하고, 자신의 한계를 뛰어넘고자 하는 이들에게 플랫폼을 제공하는 XLETIX Challenge과도 같다. 앞으로 Yadea의 목표는 전 세계 더 많은 라이더에게 스마트 제조를 제공하고, 전자 이동성의 파워를 통해 더 많은 사람의 삶에 열정을 더하는 것이다.

Yadea 소개

Yadea는 전기 오토바이, 전기 모페드, 전기 자전거 및 전기 킥 스쿠터를 포함한 전기이륜차를 개발 및 제조하는 세계적인 선도기업이다. 지금까지 Yadea는 80개국 이상에서 5천만 명의 사용자에게 제품을 판매했으며, 전 세계적으로 35,000개가 넘는 소매업체로 구성된 네트워크를 보유하고 있다. Yadea 제품의 판매로 907만t에 달하는 휘발유를 절감하고, 3천106만t에 달하는 CO2 배출량을 감축시켰다. 이는 310.6억 그루의 나무를 심는 것에 상당하는 효과다. Yadea는 사람들의 'Electrify Your Life'를 지원한다는 사명에 따라, 인류가 공유하고 지속가능한 미래를 만들고자 연구개발, 생산 및 국제적 확장에 꾸준히 투자하고 있다.

