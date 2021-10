Shanghai Electric, 스마트 에너지 및 지능형 제조 솔루션 공개

-- 2020 두바이엑스포 참가

(두바이, 아랍에미리트 2021년 10월3일 PRNewswire=연합뉴스) Shanghai Electric("Shanghai Electric" 또는 "회사")(601727.SS 및 02727.HK)이 지난 1일부터 시작된 2020 두바이엑스포 중국관의 스마트 에너지 및 지능형 제조 공간에서 전 세계 방문객에게 다양한 혁신을 공개할 것이라고 발표했다.

중국관의 공식 파트너로 참석한 Shanghai Electric은 4,636㎡의 전시 공간에서 중국 에너지 부문의 성과를 탐방하는 몰입형 여정으로 방문객을 안내할 예정이다.

Shanghai Electric 대변인은 "중국관의 공식 파트너 중 하나로 2020 두바이엑스포에 참가하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"라며 "우리는 인류에게 새로운 시대를 만들어 준 최근의 과학적 성과와 우리를 더욱 친환경적인 미래로 이끄는 획기적인 기술 발명을 기념하고자 한다"고 밝혔다. 이어 그는 "Shanghai Electric은 글로벌 파트너십을 통해 탄생한 혁신과 새로운 에너지 분야에서의 능력을 전 세계에 선보일 것"이라고 덧붙였다.

'통신 및 연결(Communication and Connection)' 전시회의 거대한 육안 3D 스크린에서 Shanghai Electric은 풍력, 수소 에너지, 에너지 저장, 녹색 운송 및 산업 인터넷의 기술적 이정표 및 로드맵과 함께 두바이에 세계 최대의 태양광 발전소를 건설하기 위한 노력을 보여줌으로써, 저탄소 미래에 대한 중국의 비전을 드러낸다.

또한, 이는 "비즈니스 변혁 및 업그레이드 달성을 위한 기술 발전"이라는 전시회의 주제를 구현하는 한편, Shanghai Electric이 스마트 에너지 및 지능형 제조를 포함한 핵심 비즈니스 영역에 중점을 두고 있다는 점이 반영된 것이다.

Shanghai Electric은 글로벌 업계 리더 및 혁신가들과의 파트너십을 통해 인적 발전과 지속가능한 개발을 가속화함으로써, 더 개방적이고 상호 이익이 되는 협력 기회를 창출하고자 한다.

12월에 열리는 Shanghai Electric Day에서, Shanghai Electric은 풍력, 태양광 및 에너지 저장 분야의 새로운 에너지 솔루션을 시연함으로써 아랍에미리트 및 기타 국가와의 협력을 촉진할 예정이다. 이는 '일대일로(Belt and Road, BRI)'에 대한 성과와 중국의 탄소 감축 목표를 향한 진전을 반영한다.

지난 수년간 Shanghai Electric은 에너지 부문의 개발을 강화하기 위해 BRI를 따라 몇 건의 대규모 프로젝트를 주도했다. 그중 가장 중요한 것은 세계 최대의 태양광 발전소인 두바이 집중 태양광 발전(Dubai Concentrated Solar Power, CSP) 프로젝트다. 이는 두바이에 거주하는 27만 명 이상의 주민에게 청정 전력을 공급하고, 완공시에는 매년 약 160만 톤의 탄소 배출량을 감축할 것으로 기대된다. 한편, Shanghai Electric은 BRI를 통해 글로벌 파트너와 긴밀한 협력을 구축해 경제 개발 및 지역 간 연결을 촉진하는 한편, 고급 기술과 풍부한 프로젝트 경험을 다른 국가에도 제공하고 있다.

세계 엑스포는 과학, 기술, 경제 및 사회적 진보를 강조하는 글로벌 축제다. 중동, 아프리카 및 남아시아(MEASA) 지역에서 개최되는 첫 번째 세계 엑스포인 2020 두바이엑스포는 "마음의 연결, 미래의 창조(Connecting Minds, Creating the Future)"라는 주제로 더 나은 미래를 만들기 위한 영감, 혁신 및 협업의 추진을 목표로 한다. 본래 2020년 10월 20일에 시작될 예정이었던 두바이엑스포는 신형 코로나바이러스 감염증 팬데믹으로 인해 1년 연기됐고, 이달 1일에 200여 개국과 2,500만 명의 방문객에게 다시금 문을 열게 됐다.

"인류를 위한 공동의 미래로 공동체 건설 - 혁신과 기회(Building a Community with a Shared Future for Mankind - Innovation and Opportunity)"라는 주제와 함께, '중국의 빛(The Light of China)'이라는 이름으로 문을 연 중국관은 2020 두바이엑스포에서 가장 큰 전시관 중 하나다. 전시관은 희망과 밝은 미래를 상징하는 디자인을 통해 중국의 풍부한 문화유산과 장구한 역사를 드러낸다. 또한, 방문객은 '클라우드 중국관'을 통해 온라인으로 중국관과 Shanghai Electric 전시 구역을 찾아볼 수 있다.

