대만의 주요 만화 축제 - 제12회 GCA 결선 진출작 발표

(타이베이 2021년 9월 30일 PRNewswire=연합뉴스) 대만 문화부가 개최하는 제12회 Golden Comic Awards(GCA)가 며칠 전 결선 진출작을 발표했다. 25편의 뛰어난 대만 만화 작품이 만화신인상(Best New Talent), 크로스 미디어 응용상(Best Cross-media Application), 만화편집상(Best Editor), 만화정부상(Government Comic Award), 올해의 만화대상(Comic of the Year) 및 GCA 대상(GCA Grand Prize)을 놓고 경합을 펼친다. 베테랑 만화가 Ren Zhenghua는 특별 공로상(Special Contribution Award)을 받았다.



제12회 Golden Comic Awards 메인 비주얼/ 사진 크레디트: TTV

10월 22일부터 GCA CONNECTION+ 온라인 시리즈가 시작된다. 온라인 주제 특별 전시에서는 거의 100편에 달하는 오리지널 대만 만화를 선별할 예정이다. 몰입형 쌍방향 웹사이트에서 대만의 오리지널 만화가 지닌 활력을 체험할 수 있다.

올해 Golden Comic Awards에는 열정적으로 등록작이 많았다. 대만 문화부에 따르면, 이번 대회에는 총 226편이 등록했으며, 이는 작년보다 17% 증가한 수치라고 한다. 심사 후 총 25편이 결선에 올랐고, Ren Zhenghua가 특별 공로상을 받았다. Ren Zhenghua는 1980년대 소녀향 만화로 유명세를 얻었다. 그녀의 대표작에는 'Sea of Devil', 'Ren Rou Bao Zi', 'Drawn to Life', 'Drawn to Life 2' 등이 있다. 그녀의 작품은 인간에 대한 통찰과 재미로 가득하며, 젊은 세대가 보고 배울 만한 모범이 됐다.

다른 상을 살펴보면, 심사위원단은 올해 만화신인상 부문의 결선 진출작이 스타일과 소재 측면에서 매우 훌륭하다고 평가했다. 만화편집상 부문의 결선 진출작은 편집자가 자신만의 독특한 비전으로 시장을 탐색하는 방식을 보여준다. 그에 따라 창작자는 프로젝트 시작부터 완성까지 작품의 핵심을 명료하게 전달할 수밖에 없다. 크로스 미디어 응용상 부문의 결선 진출작은 오리지널 작품의 세계관을 풍부하게 하고자 주변기기와 통합 미디어를 이용했다. 올해의 만화대상 부문의 결선 진출작은 다양했고, 여러 가지 스타일을 선보였다.

정부가 만화를 홍보하고, 데이터 번역에 일조한 후로, 올해부터 만화정부상이 신설됐다. 이 상은 창작자와 민간단체가 정부 기관과의 협력을 통해 대만의 특징이 담긴 오리지널 만화를 창작하도록 장려한다. 심사위원단은 이 부문의 결선 진출작이 오래된 고정관념을 깨트렸다고 평했다. 이들 결선 진출작은 상상력이 풍부하고, 창의적이며, 시선을 끌었다.

대만 문화부에 따르면, 올해의 만화대상에는 6편의 작품이 선정될 예정이라고 한다. 각 상에는 수상자가 있다. 그리고 올해의 만화대상 수상작 중 한 편에 GCA 대상을 수여한다. 총상금은 245만 대만 달러이며, 수상작 명단은 10월 28일 시상식에서 발표될 예정이다. 10월 22일부터는 Golden Comic Awards 온라인 시리즈가 시작된다. GCA 페이스북 페이지 https://www.facebook.com/GoldenComic/ 를 팔로우하면, 최신 소식을 받아볼 수 있다.