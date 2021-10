ContractPodAi, 법률 산업의 디지털 혁신을 구체화하기 위해 소프트뱅크 비전 펀드 2로부터 1억 1천 5백만 달러 상당의 성장 투자금을 유치한다

ContractPodAi는 자사 ContractPodAI Cloud 성장 계획인 'One Legal Platform'을 가속화하는 데 집중하여 기술적 요구 사항에 맞는 멀티 애플리케이션 솔루션을 통해 사내 기업 법률팀을 지원한다

런던, 2021년 10월 1일 /PRNewswire/ -- 'One Legal Platform'을 운영하며, 수상 경력이 있는 AI 기반의 CLM(계약 수명주기 관리) 기업인 ContractPodAi는 오늘 '소트프뱅크 비전 펀드 2(Eagle Proprietary Investments)'로부터 1억 1천 5백만 달러 상당의 시리즈 C 투자를 유치했다고 발표했다. 이번 투자 라운드로 인해 지난 2019년 유치한 시리즈 B 라운드보다 기업 가치가 5배 증가했다. 이번 거래의 일환으로, 소프트뱅크 인베스트먼트 어드바이저(SoftBank Investment Advisers)의 아유시 자인(Ayush Jain)이 ContractPodAi 이사회에 합류할 예정이다. 이번 라운드를 통해 ContractPodAi의 플랫폼 역량을 더욱 가속화하고, 세계 시장에서의 입지를 확장하며, 소프트뱅크의 네트워크를 활용하여 아시아 태평양 지역에서 새로운 기회를 포착할 것으로 기대된다. 또한 가장 빠르게 성장하고 있는 SaaS 카테고리 중 하나인 법률 기술에 비전 펀드 2가 처음으로 진행한 투자이기도 하다.

거의 모든 비즈니스 부서가 법적 관여나 전문 지식에 의존한다. 이렇게 중요한 역할에도 불구하고 법무 부서는 디지털을 가장 나중에 도입한 부서 중 하나였다. 법률은 디지털 혁신을 위한 차세대 주자로 ContractPodAi가 이 부분을 주도하고 있다.

ContractPodAi의 'One Legal Platform' 소개

ContractPodAi의 엔드-투-엔드 CLM 솔루션의 강점을 기반으로, ContractPodAi의 코드 없는 플랫폼을 통해 팀은 청구, RFP 검토, IP 포트폴리오와 같이 플랫폼에서 사전 구성되고 설정 가능한 애플리케이션을 사용하여 모든 법적 시나리오, 프로세스 또는 문서를 관리할 수 있다.

또한, 간단한 가이드 양식 및 템플릿을 제공하여 몇 분 만에 법률 애플리케이션을 처음부터 생성할 수 있는데, 이는 빠르고 간편하며 직관적으로 사내 팀의 일상적인 법률 요구 사항에 맞춰 고도화된 솔루션을 확장할 수 있는 방법이다. 이 플랫폼은 사전 구성된 애플리케이션과 설정 가능한 애플리케이션 전반에 걸쳐 문서 검토, 인지 검색 및 각 사용 사례별 대한 고급 분석과 같은 AI 기능의 임베디드 툴킷을 활용한다. 사전 구성된 애플리케이션에는 각 모듈의 목적에 맞게 조정된 맞춤형 AI 데이터 모델이 포함되어 있다.

ContractPodAi는 사내 자문 팀이 구매 및 판매 부문 계약, 규정 준수 요구 사항, 기업 지배구조에 대해 필요한 모든 법적 업무를 현장에서 해결하도록 지원하는 데 집중하고 있다. ContractPodAi의 다목적 플랫폼 제품과 무위험(no-risk) 디지털 혁신 전달 모델은 법무팀의 기술 투자를 극대화한다. 또한, ContractPodAi는 모든 회사의 워크플로와 플레이북에 애플리케이션을 엔지니어링할 수 있는 전문 법률 혁신 팀을 제공한다.

소프트뱅크 인베스트먼트 어드바이저의 투자자인 아유시 자인은 "업무 현장에서 계속해서 디지털화를 진행했지만, 법적 절차를 통해 상당 부분의 혼란을 억제해왔습니다."라고 말했다. 이어 "ContractPodAi의 기술은 빠른 수익 인식을 촉진하고 규정 준수를 향상하며 운영 워크플로를 최적화하는 등 비즈니스 성과를 획기적으로 개선하는 사내 법률 전문가의 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 우리는 회사의 모듈화되어 있는 하나의 플랫폼 접근 방식이 기존 계약 수명주기 관리를 넘어 여러 관할 범위에 걸쳐 광범위한 법적 사용 사례를 포착한다고 믿습니다."라고 덧붙였다.

ContractPodAi의 공동 창업자 겸 CEO인 사바사 미르사(Sarvarth Misra)는 "우리는 우리가 할 수 있는 범위 내에서 문제를 피상적으로 다룰 뿐입니다."라고 전했다. 이어 "시장에서는 법률 플랫폼과 함께 판매팀을 지원하는 CRM 또는 재무팀을 지원하는 핀테크와 같이 사내 법무팀을 지원하는 기술 인프라를 요구하고 있습니다. 인사이트 파트너스(Insight Partners)와 이글 프로프라이어터리 인베스트먼트(Eagle Proprietary Investments), 그리고 이제 소프트뱅크 비전 펀드 2의 지원을 받아 One Legal Platform 접근 방식을 통해 고객을 대상으로 디지털 혁신을 추진하여 시장에서 성공할 준비가 되어 있습니다."라고 덧붙였다.

기존 투자처인 이글 프로프라이어터리 인베스트먼트(이하 이글) 역시 ContractPodAi의 시리즈 A 및 시리즈 B 라운드에서 투자를 늘렸다. 이글 및 ContractPodAi 이사회 국제위원장인 데발 드비베디(Deval Dvivedi)는 "ContractPodAi는 시리즈 A 펀딩을 받았을 때부터 아름다운 여정을 경험했으며 기업의 성장 스토리를 계속해서 써나가게 되어 매우 기쁩니다."라고 말했다.

ContractPodAi는 포춘지 선정 500개 고객사를 대상으로 다양한 글로벌 기업 차원의 제품을 출시하는 등 올해 기록적인 판매 분기 실적에 힘입어 펀딩을 마련하고 있다. 또한 비용 효율성을 유지함과 동시에 고객 유지와 같은 핵심 성능 메트릭스에 걸친 강점을 지속적으로 보여주고 있다. ContractPodAi는 최근 계약 수명주기 관리를 위한 2021 가트너 매직 쿼드런트(2021 Gartner Magic Quadrant report for Contract Lifecycle Management) 보고서에서 비저너리(Visionary) 기업에 선정되는 등 전 세계적으로 주목을 받아 왔다. 또한 2021년 국제 비즈니스 어워드 올해의 법률 기업(2021 International Business Awards Legal Company of the Year)으로 선정되었으며, 에디슨 어워드(Edison Award), AI 혁신 어워드(AI Breakthrough Award)에서 수상한 바 있다.

ContractPodAi Technologies(ContractPodAi®) 소개:

엔드-투-엔드 계약 수명주기 관리 분야의 선두주자로 확실하게 자리 잡은 ContractPodAi는 전 세계 선도 기업을 위해 IBM Watson 및 Microsoft Azure의 비할 데 없는 AI 역량을 활용하고 있습니다. 이제, 견고하고 직관적이며 사용하기 쉬운 플랫폼의 기능이 확장되어 모든 사용 사례, 문서 유형, 시나리오 등 전체적인 엔드-투-엔드 법률 수명주기를 관리할 수 있게 되었습니다.

ContractPodAi Cloud는 IBM, Microsoft, DocuSign, Salesforce를 포함한 보완 기술 제공 업체와의 파트너십을 통해 여러분의 비즈니스 준비도를 강화시킵니다. ContractPodAi®는 런던에 본사를 두고 있으며, 샌프란시스코, 뉴욕, 글래스고, 시카고, 시드니, 뭄바이, 토론토에 글로벌 사무소를 두고 있습니다. 자세한 정보는 ContractPodAi.com에서 확인하실 수 있습니다. ContractPodAi는 다양한 수상 경력을 자랑하며 계약 수명주기 관리를 위한 2021 가트너 매직 쿼드런트 보고서(2021 Gartner Magic Quadrant report for Contract Lifecycle Management)에서 비저너리(Visionary) 기업에 선정된 바 있습니다.

