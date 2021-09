Embr 출시 - 친구와 함께하는 소방 작업으로 재미와 수익 달성

-- 민간 소방대 Embr 출동!

(런던 2021년 9월 30일 PRNewswire=연합뉴스) 'Embr'는 어떻게 탄생했을까?

Curve Digital 및 Muse Games가 Embr와 함께 지금까지 거의 시도된 적이 없는 일을 한다. 바로 팀워크, 전술 계획 및 시행에 초점을 맞추고, 액션 중심의 소방 게임을 제작한 것이다. 이들은 제작 과정에서 좀 더 독특한 무언가를 통해 원하던 재미를 찾아냈다.

어느 금요일 오후, 사무실에 앉아있던 이들은 아이디어를 주고받기 시작했다. 그러다가 '소방 우버'라는 아이디어가 나왔다. 그 순간부터 모든 퍼즐 조각이 맞아떨어지기 시작했다. 풍자는 이 작은 소방 프로젝트를 연계하는 접착제가 됐다. 친구가 건물에서 '고객(Client)'을 아래로 던지고, 간발의 차이로 구조 트램펄린에 착지하지 못하는 것을 봐도, 더는 비극적이지도, 우울하지도 않다. 비극적이지만 정말 웃기는 장면이 된 것이다. 이것이 바로 Embr의 핵심이다.

예고편: https://www.youtube.com/watch?v=vDDyR6YJkiY

무엇을 기대해야 할까?

Embr에서 일하는 민간 소방대 Embr Respondrs 팀은 치명적이고 위험한 요소가 가득하며, 불타고 있는 건물로 돌진한다. 주변 곳곳에서 불이 타오르고 있다. 불은 눈에 보이는 모든 귀중품을 파괴하고, 가는 곳마다 산소와 수분을 없앤다. 위험한 것은 그뿐만이 아니다. 위험한 가스 누출, 감전, 치명적인 폭발, 고장 난 보안 시스템에도 주의해야 한다. 그러면서도 고객 만족도를 유지하지 못하면, 소방 작업으로 수익을 낼 수 없다. 별 5개 등급을 받아야만, 새로운 도구와 새로운 방화복을 구매할 수 있으며, 또한 시중에서 가장 발전된 실험용 업그레이드를 하는 데 충분한 현금을 확보할 수 있다. 별 등급을 높게 유지해야만 다른 작업(건물 폭파, 인명구조, 다음 음식 배달 전선 등)에 대한 접근성을 해제할 수 있다. Embr는 재미와 수익을 위한 소방 작업이다.

친구와 함께 간편하게 수익을 달성하고, 화상 자국은 웃어넘기면서 동네 최고의 부자 Respondr가 되는 데 도전하자. 화재는 변덕스러운 적이다. 무시하면 어느새 건물이 전소된다. 작은 불씨를 놓치면 통제할 수 없는 화재로 커진다. 그렇지만, 요령을 익히면 한 번에 수십 명의 시민을 구할 수도 있다. 신속하고 확실하게 출구를 빠져나가면서 화재를 예방할 수 있다.

얼마나 많은 콘텐츠가 있는가?

Embr는 Early Access에서 처음 출시한 후, 콘텐츠, 기능, 업그레이드, 코스튬, 게임 모드, 위험한 경쟁사 등을 추가해왔다. 출시 당시의 Embr는 다음과 같은 기능을 포함한다.

- 10가지 게임 모드를 제공하는 27가지 레벨

- 81개 업그레이드와 더불어 22가지 게임플레이 변경 도구

- 다양한 트레이드오프와 특산물을 포함하는 75개 웨어러블

- 41가지 차량 업그레이드

- 29가지 성과

Embr의 출시로 PlayStation 4, Xbox One 및 Stadia 온라인 등에서 동일한 기종을 통해 친구들과 플레이할 수 있다.

스팀(Steam) 링크: https://store.steampowered.com/app/1062830/__Embr/

Muse Games 소개

Muse Games는 뉴욕시에 위치한 독자적인 게임 개발 스튜디오다. Muse Games는 게임으로 사람들이 친목을 도모할 수 있도록 한다는 목표로, 한계에 도전하는 조합 게임플레이와 AI에 초점을 맞춘다. Muse Games는 스팀과 PS4에서 최고 판매량을 기록하며, 수상 이력을 자랑하는 Guns of Icarus 시리즈를 제작했다. 이 시리즈는 스팀/디젤펑크 세계관에서 영감을 받았으며, 종말이 온 세계를 배경으로 펼쳐지는 팀 기반 멀티 플레이어 비행선 전투 게임이다. Muse Games의 다른 프로젝트로는 수상 이력을 자랑하며, 앱 스토어에서 최고 판매량을 기록한 Hamsterdam과 CreaVures 등이 있다. 차기 프로젝트는 불손하고 정신없는 조합 소방 (언)시뮬레이터 Embr다. Embr에서는 초자본주의 대안 세계에서 생명을 구하고 수익을 창출할 수 있다. 이 세계에서는 소방 기금이 고갈돼 벤처 자본주의와 e헤일링(e-hailing)이 가장 큰 영향력을 발휘한다.

Curve Digital 소개

Curve Digital은 최고의 쌍방향 엔터테인먼트를 제공하기 위해 전 세계 개발자와 협력하며, 수상 이력을 자랑하는 독자적인 레이블이다. 고전 인디 게임 '포 더 킹(For The King)'과 '봄버 크루(Bomber Crew)', 호평을 받은 체험 게임 '더 플레임 인 더 플러드(The Flame in the Flood)'와 '오토너츠(Autonauts)', 수백만 장의 판매량을 달성하며 엄청난 인기를 끈 '휴먼: 폴 플랫(Human Fall Flat)' 등을 포함하는 독특하게 다양한 게임 카탈로그를 구축한 Curve Digital은 세계적인 선두 게임 배급사 중 하나로 성장했다.

Curve Digital의 내부 스튜디오 패밀리는 독자적인 개발자들과 협력하는 한편, 브라이튼 기반의 개발팀 Runner Duck Games와 인정받는 게임 스튜디오 IronOak Games를 영입했다.

추가 정보는 웹사이트 https://www.curve-digital.com/을 참조한다.