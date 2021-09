방탄소년단 PTD 처럼 서울 매력 수화영상 나온다…어기영차 BTS 1억뷰 돌파

[헤럴드경제=함영훈 기자] ​“서울을 최대한 빨리(ASAP) 방문하고 싶게 만드네요”(TY Labels, 유튜브)

“글로벌 시대에 걸맞게 나아가고 있는 서울의 모습처럼 다양한 인종들이 서울에서 일과 생활을 하며 즐기는 모습을 보여주는 것이 인상 깊었습니다” (딱써니, 유튜브)

방탄소년단 서울홍보 영상 포스터

서울시와 서울관광재단(대표이사 길기연)이 런칭한 2021 서울관광 글로벌 캠페인 ‘2021 YOUR SEOUL GOES ON’의 홍보영상이 공개 9일 만에 조회수 1억 뷰를 달성하는 신기록을 세웠다. 전년도 캠페인 ‘See You in Seoul’의 홍보영상이 런칭 10일 만에 1억 뷰를 달성한 것을 고려하면, 서울관광 홍보영상을 공개해 온 지난 2017년 이래 최단 기록이다. 유튜브에 게시된 어기영차 서울 편(with BTS)에만 2만 4000여 개의 댓글과 71만 개의 좋아요가 달렸다.

방탄소년단이 최근 발매한 ‘Permission to Dance(퍼미션 투 댄스)’를 통해 국제수화를 활용한 안무로 희망의 메시지를 전한 것처럼, ‘BTS 서울시 홍보대사 5주년 스토리’도 그 흐름에 맞춰 수화 제작 영상으로 나올 예정이다. 20여분 간 토크쇼로 진행되는 이번 영상을 수화로 제작함으로서 배리어 프리를 위한 방탄소년단의 선한 영향력이 지속적으로 이어질 수 있게 되었다.

홍보대사 5주년을 기념하기 위하여 방탄소년단의 5년 동안의 서울시 명예관광 홍보대사로서의 여정을 담은 토크쇼 영상 ‘BTS 서울시 홍보대사 5주년 스토리’가 9월 30일, 오후 4시에 VisitSeoul TV를 통해 공개됐다.

방탄소년단은 서울관광 활성화를 위하여 제작하는 홍보영상에 매년 출연해왔다. 2017년 ‘서울라이프’, 2018년 ‘나의 서울 플레이리스트’. 2019년 ‘나처럼 서울에서 너도’, 2020년 ‘서울에서 만나요, See You in Seoul’을 통해 서울관광을 알리는 데 톡톡히 이바지했다.

2017년 마지막 촬영지인 갈빗집에서는 실제로 식사를 하며 촬영이 진행되었다고 한다. 방탄소년단은 홍보영상의 전반부를 보자마자 촬영내용을 기억해냈고, 누가 “이모~!”를 불렀는지 서로에게 묻기도 했다. 더 많은 비하인드 스토리는 ‘BTS 서울시 홍보대사 5주년 스토리’에서 확인할 수 있다.

9월 30일 ‘BTS 서울시 홍보대사 5주년 스토리’에 이어, 10월 7일에는 ‘어기영차 댄스 편’, 10월 11일에는 ‘어기영차 서울 댄스 챌린지’가 공개된다.

어기영차 댄스 편의 포인트 안무로 '어기영차 서울 댄스 챌린지'가 진행될 예정이다. 어기영차 댄스를 추는 영상을 틱톡에 게시한 참가자에게는 갤럭시 Z 플립, 커피 기프티콘 등 다양한 경품이 제공될 예정이다.

서울관광재단 글로벌마케팅팀 이준 팀장은 "금년도 캠페인의 '어기영차 시리즈' 홍보영상이 제작 취지대로 전 세계인에게 코로나19 극복과 희망 메시지를 전달할 수 있었던 것 같다"며 "앞으로 공개 예정인 '어기영차 서울 댄스 챌린지'를 통해서 내외국인 모두가 함께 웃을 수 있으면 좋겠다"라고 말했다.

