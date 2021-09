마이크로소프트와 At-Bay, 데이터 기반 사이버 보험 보장 범위를 제공하기 위해 파트너십 체결

Microsoft 365의 내장형 보안 제어를 통해 사이버 리스크를 관리하는 고객은 At-Bay 사이버 보험 정책에서 비용을 절감할 자격을 얻는다

레드몬드, 워싱턴주, 2021년 9월 30일 /PRNewswire/-- 마이크로소프트(Microsoft Corp.)는 보험 업계에서 마이크로소프트 보안 솔루션이 지원하는 우수한 데이터 기반 사이버 보험 제품을 만들 수 있도록 도움이 되는 새로운 다년간의 약속을 체결했다고 이번 수요일에 발표했다. 위기관리는 모든 기업에 있어 중요한 비즈니스 목표이다. 그러나 최고의 사이버 보안 기술과 모범 사례를 채택하더라도, 기업은 빠르게 발전하는 위협적인 환경에 의해 악용되는 앱과 기타 생산성 플랫폼의 일관성 없는 관리로 잔존 리스크에 직면할 수 있다. 이러한 격차를 해소하기 위해 보험 제공 업체는 데이터 침해 및 랜섬웨어 공격의 영향을 완화하는 데 도움이 되는 정책을 제공하기 시작했다.

이 새로운 보험 분야는 급속도로 성장하고 있지만, 랜섬웨어와 같은 위협이 증가함에 따라 긴급성을 더하는 가운데 보험사에서 사이버 리스크를 완화하는 데 필요한 역동적인 실시간 데이터를 확보하고 사용하는 데 어려움을 겪고 있어 불확실성이 만연하고 있다.

모든 규모의 기업에서 마이크로소프트 솔루션을 광범위하게 도입함에 따라, 마이크로소프트는 보험사와 함께 고객의 사이버 보안 필요를 해결하고 데이터 가시성 증대 및 표준화 제어를 통해 보험사 자체의 손실 위험을 줄이기 위해 노력하고 있다. 보험 사업자, 대리점, 재보험사 및 중개인은 피보험자별 사이버 보안 위협을 이해하고 평가해야 한다.

이러한 복잡성 때문에 보험사는 새로운 보험 정책을 더 효과적으로 인수하기 위해 각 회사의 보안 환경과 위생에 대한 가시성을 높이는 방법을 모색하고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 마이크로소프트는 주요 보험 파트너사와 제휴를 맺어 혁신적인 데이터 기반 사이버 보험 제품을 제공하고 있어 고객은 Microsoft 365 및 마이크로소프트 보안 솔루션과 같은 플랫폼을 통해 보안 태세 정보를 안전하게 공유할 수 있다. 보험이 보장된 회사의 기술 환경에 대한 모든 데이터와 세부 사항은 해당 고객이 전적으로 소유 및 관리하지만 고객은 향상된 보장 범위와 보다 경쟁력 있는 보험료 등의 혜택을 받기 위해 공급 업체와 안전하게 공유하는 옵션을 선택할 수 있다. 이 모델은 사이버 보안 모범 사례를 채택할 때 고객에게 실제 절감 효과를 제공하고 보험사에 위반으로부터 고객을 사전에 보호하는 데 필요한 정보를 제공한다.

At-Bay와의 파트너십

오늘 마이크로소프트는 해당 시책에 따라 획기적인 사이버 보험 회사인 At-Bay와 파트너십을 체결했다고 발표했다. 위기관리에 대한 최신 접근 방식을 통해 At-Bay는 보험에 든 모든 기업의 사이버 위험을 평가하고 고객이 보안 환경을 개선하는 방법에 대해 실행 가능한 인사이트를 제공한다. 개선된 정책 조건과 가격으로 보안 제어의 구현을 장려하며 At-Bay의 포트폴리오 기업의 전반적인 보안을 강화했다. At-Bay에 따르면, 보험 계약업체는 업계 평균보다 랜섬웨어 사고를 경험할 확률이 7배 더 적다고 한다.

10월 1일부터 미국 내에서 Microsoft 365를 사용하는 기업은 다중 요소 인증 및 Microsoft Defender for Office 365 등 특정 보안 제어와 솔루션을 시행할 경우 사이버 보험 보험료에서 비용을 절감할 수 있다. 또한, 마이크로소프트는 고객의 디지털 위험 노출을 개선하고 취약성을 사전적으로 해결하기 위한 추가적인 방법을 모색하기 위해 At-Bay와 적극적으로 협력하고 있다. 이번 행사는 At-Bay의 보험 중개인 커뮤니티를 통해 제공되며 Microsoft 365 모든 버전을 사용하는 고객에게도 제공된다.

관심 있는 기업은 보험 대리점에 문의할 수 있다. 이러한 보안 제어 외에도, 절감 수준은 각 비즈니스의 손실 내역 및 개인 위험 프로파일에 따라 달라진다.

At-Bay의 공동 창업자 겸 CEO인 로템 이람(Rotem Iram)은 "보험 정책은 사이버 보안 선택이 기업의 재정적 위험에 미치는 영향을 설명하는 효과적인 도구입니다. 더욱 강력한 제어를 실현하는 기업에게 더 나은 가격을 제공함으로써 보안에서 무엇이 중요한지, 위험을 줄이는 최선의 방법은 무엇인지 이해할 수 있도록 도와줍니다."라고 말했다. 이어 "마이크로소프트와 협력하여 Microsoft 365에 존재하는 강력한 보안 제어에 대해 고객을 교육하고. 이러한 제어 장치를 채택한 고객에게 보상할 수 있습니다."라고 덧붙였다.

마이크로소프트의 SCI(보안, 규정 준수, 식별) 비즈니스 개발 부문 기업 부사장인 앤 존슨(Ann Johnson)은 "사이버 보험이 전반적인 위기관리에서 의미 있는 역할을 하려면, 구매자와 판매자에게는 데이터의 이점과 함께 보장 범위와 위험 노출을 최소화하거나 증가시키는 요인이 무엇인지에 대한 명확한 가시성이 필요합니다."라고 전했다. 이어 "모든 조직이 보안과 생산성을 높이는 클라우드 애플리케이션에 대해 더 강력하고 중앙 집중화된 가시성을 통해 하이브리드 인력을 강화하는 포괄적인 방법을 모색하고 있기 때문에 At-Bay와의 파트너십은 시장에 중요한 명확성과 의사 결정적인 지원을 제공합니다."라고 덧붙였다.

마이크로소프트와 At-Bay와의 파트너십에 대한 보다 자세한 정보는 10월 4일~6일 라스베이거스에서 개최되는 ITC(icenretech Connect) 콘퍼런스의 'Better Together: Microsoft and At-Bay Team Up to Help SMBs Proactively Manage Cyber-Risk" 프레젠테이션에서 확인할 수 있다. 이 프레젠테이션은 10월 6일 수요일 오후 2시(PDT 시간 기준)에 진행된다.

