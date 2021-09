CATL, 세계경제포럼에서 세계적 등대공장으로 인정받아

-- 배터리 업계에서 고품질 및 지속가능한 생산 주도

-- 실시간 지능형 에너지효율 최적화와 관리 및 극한생산을 특징으로 하는 CATL의 닝더 공장, 이러한 영예를 누린 최초의 배터리 생산기지

(닝더, 중국 2021년 9월 29일, PRNewswire=연합뉴스) CATL(Contemporary Amperex Technology Co., Limited)이 회사의 닝더 공장이 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF)에서 세계적 등대공장(Global Lighthouse Factory)으로 인정받았으며, WEF의 세계등대네트워크(Global Lighthouse Network, GLN)에 합류하는 최초의 배터리 생산기지가 됐다고 발표했다.

WEF는 CATL을 전 세계 21개 등대 중 새로운 하나로 지정했다. CATL의 제조경쟁력에 대해, WEF는 "갈수록 복잡해지는 제조공정과 고품질에 대한 요구에 따라, CATL은 인공지능, 고급분석정보, 에지/클라우드 컴퓨팅을 활용해 불과 3년 만에 배터리당 1.7초의 속도로 10억 분의 1의 불량품 비율을 달성했다"라며, "이와 함께, 노동생산성을 75% 향상시키고, 에너지 소비를 연간 10% 절감했다"라고 밝혔다.

GLN은 혁신을 통해 차세대 효율성과 지속가능성을 높이는 세계 선도적인 제조업체 공동체다. '글로벌 등대공장' 지정은 인공지능, 빅데이터 분석정보 등 4차 산업혁명기술을 성공적으로 활용해 규모의 효율성과 경쟁력을 개선함으로써, 환경에 대한 책무를 다하고, 비즈니스 모델을 탈바꿈하며, 수익성 있는 성장을 달성한 제조업계 선두주자를 대상으로 한다.

테라 와트 시대의 고품질 제품을 위한 극한생산

이제는 고효율 및 고품질 납품이 핵심 경쟁력이다. CATL은 인공지능 및 빅데이터와 같은 첨단기술을 활용해 더욱 빠르면서 극도로 복잡한 기술공정을 통해 고품질 배터리 제품을 생산하는 극한생산시스템을 개발했다.

CATL은 빅데이터 분석과 AI 알고리즘으로 운영되는 모델기반 스마트 공정 제어와 전 공정단계에서의 다중지능형 검사시스템을 이용해 불량률을 PPM(백만분의 1) 수준에서 PPB(10억분의 1) 수준으로 개선했다.

가치사슬 지속가능성을 위한 지능형 에너지 관리

CATL은 광업, 원자재 공급, 제조, 사용에서 재활용에 이르기까지의 전체 배터리생산 시스템의 탄소 발자국을 추적하며, 배터리생산을 통한 탄소 배출량을 더욱 줄이고, 더 지속가능한 가치사슬을 정착시키기 위해 지능형 자원 및 에너지관리 플랫폼을 개발했다.

태양광발전, 풍력발전, 수력발전, 원자력발전, 또는 기타 청정 에너지원을 통해 생성된 청정전기를 활용

가장 효율적인 에너지 솔루션을 설계하기 위해 생산전략과 주요 장비의 에너지 소비에 대한 실시간 데이터를 분석

공장간 통합관리를 일괄적으로 실현

연간 단위 에너지 소비량을 10%, 탄소 배출량을 57% (kg/kWh) 감소

WEF의 첨단제조 및 가치사슬 형성(Shaping the Advanced Manufacturing and Value Chains) 부문 책임자인 Francisco Betti는 "환경에 미치는 영향에 대한 우려가 전 세계적으로 증가함에 따라, 지속가능성은 사업의 생존능력을 유지하는 데 꼭 필요한 요소가 됐다"라며, "이 새로운 등대는 생산을 통해 4차 산업혁명기술의 잠재력을 실현함으로써, 기업은 운영에서 새로운 수준의 지속가능성을 실현하고, 모두를 위한 솔루션을 모색할 수 있다"고 말했다. 이어 그는 "즉, 이는 운영경쟁력을 높이는 동시에 환경적 책임을 다하겠다고 다짐함으로써, 결과적으로 더 깨끗하고 지속 가능한 미래를 이끌 수 있는 것"이라고 설명했다.

CATL은 닝더 공장 외에도 전 세계에 여덟 개 지역에 배터리 생산기지를 설립했으며, 그 중 첫 번째 해외공장은 독일에 있다. 등대로 지정된 CATL은 고품질의 효율적이고 지속가능한 글로벌 생산네트워크를 구축하고, 글로벌 탄소중립 목표를 실현하는 데 도움이 될 수 있도록 등대 경험을 확장하고자 준비하고 있다.

CATL 소개

Contemporary Amperex Technology Co., Limited(CATL)는 전 세계적으로 신에너지 적용 솔루션 및 서비스 제공에 전념하는 신에너지 기술 혁신 부문의 글로벌 선도기업이다. CATL은 2018년 6월에 선전 증권거래소(증권 코드 300750)에 상장되었다. SNE Research에 따르면, 2020년 CATL의 EV 배터리 소비량은 4년 연속 세계 1위를 기록했다고 한다. 또한, CATL은 세계 OEM 파트너들로부터 널리 인정받고 있다. CATL은 정적 및 이동식 에너지 시스템에서 첨단 배터리와 재생에너지를 통해 발전되는 고효율성 전력 시스템으로 화석 연료를 대체하고, 전화(electrification)와 지능화(intelligentization)에 대한 시장 애플리케이션의 통합적인 혁신을 도모한다는 목표를 위해 배터리 화학 시스템, 구조 시스템, 제조 시스템 및 사업 모델과 같은 네 가지 부문에서 혁신을 이어가고 있다.

추가 정보는 웹사이트 http://www.catl.com을 참조한다.

