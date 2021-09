인도에서 코로나19 팬데믹을 근절하겠다는 약속으로 선행을 베풀고 있는 Zymo Research

DNA/RNA Shield – DirectDetect™ 시약, 해당 국가에 코로나19 검사의 신속한 도입을 위해 RNA 추출 과정 제거

캘리포니아 어바인, 2021년 9월 29일 /PRNewswire/ -- Zymo Research는 새로운 DNA/RNA Shield - DirectDetect™ 시약 및 채취 장치를 포함한 코로나19 검사 키트 100만 개를 인도 하이데라바드 소재 Mapmygenome™에 기부했습니다. Mapmygenome은 고객에게 맞춤형 DNA 검사, 코로나19 검사, 유전 상담(genetic counseling)을 제공하는 분자 진단 전문기업입니다. 이 회사는 유전자 검사를 기반으로 고객에게 맞춤형 건강 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 팬데믹 기간 동안 최첨단 분자 검사, cGLP 준수 실험실뿐만 아니라 들어오는 승객들을 대상으로 SARS-CoV-2 바이러스 감염 여부를 검사하는 인도 하이데라바드 라지브 간디 국제공항의 현장 실험실에서 코로나19 검사 서비스를 제공했습니다.

Zymo Research pays it forward by donating one million DNA/RNA Shield - DirectDetect™ test kits to Mapmygenome™ based in Hyderabad, India.

Zymo Research가 확립한 DNA/RNA Shield™와 유사한 시약 DNA/RNA Shield – DirectDetect는 핵산을 추출할 필요 없이 안전한 주변 온도 수집 및 샘플 운송을 위해 바이러스 RNA가 분해되지 않도록 보호합니다. 핵산 추출 단계를 제거하면 PCR 검사 결과를 얻는 데 소요되는 시간이 줄어듭니다. 다른 시약에 비해 DNA/RNA Shield - DirectDetect는 다운스트림 RT-PCR을 억제하지 않습니다. DNA/RNA Shield - DirectDetect 검사 키트에는 DNA/RNA Shield - DirectDetect 시약과 면봉 채취 장치가 포함되어 있습니다.

"코로나19 사례가 증가하는 국가들은 DNA/RNA Shield - DirectDetect를 통해 추출 없이 코로나19를 검사할 수 있습니다. 따라서 한정된 추출 자원의 장벽을 제거합니다. 이것은 도움이 필요한 사람들에게 인도적 지원을 제공하는 우리의 방법입니다."라고 Zymo Research의 비즈니스 개발부 부사장인 Marc Van Eden은 말했습니다. Mapmygenome과 팀을 이룬 것은 RT-PCR 테스트를 신속하게 배포하고 분석할 수 있는 능력 때문이었습니다.

Mapmygenome 창업자 겸 최고경영자인 Anu Acharya는 "검사 용품과 백신을 구하기 어려운 인도에서는 SARS-CoV-2 바이러스 진단을 위한 검사가 필수적입니다."라며 "여러 생명공학 및 검사 서비스 제공업체들이 국내 검사 노력에 집중하는 경향을 보였지만, 코로나19 근절을 위한 Zymo Research의 범국가적이고 인도적인 노력에 감사드립니다."라고 덧붙여 말했습니다.

DNA/RNA Shield - DirectDetect 및 Zymo Research의 기부 프로그램에 대한 자세한 정보는 해당 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.

Anu Acharya, Founder and CEO of Mapmygenome (left) and K.T. Rama Rao, Minister for Municipal Administration & Urban Development, Industries & Commerce, and Information Technology of Telangana (right).