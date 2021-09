The Economist Group, Economist Impact 런칭

런던, 2021년 9월 29일 /PRNewswire/ -- The Economist Group이 오늘 긍정적인 사회적 변화를 선사할 기업, 정부 및 비영리 기관을 선도하는 파트너가 될 사업체인 Economist Impact 런칭을 발표했다.

Economist Impact는 독특한 제안으로 75년 전통의 근거 기반 정책 연구와 신뢰할 수 있는 미디어 브랜드의 창의성을 결합하여 영향력 있는 경영진의 타의 추종을 불허하는 전 세계 관객을 사로잡는다. Economist Impact는 의사 결정자들이 빠르게 진화하는 세계에서 발전을 촉진하는 데 필요한 통찰력, 혁신 및 영향력을 제공한다.

Economist Impact는 파트너와 함께 지속 가능성, 의료, 세계화의 변화 양상 등 체계적으로 변화하는 세 가지 주요 분야를 중심으로 대화를 이어가고 있으며, 이미 다양한 고객을 위해 다년간 파트너십을 구상하고 있고, 이를 통해 고객이 주도적인 역할을 할 수 있는 글로벌 무대를 구축하고 있다. 바다의 환경을 보호하기 위한 The Nippon Foundation의 Back to Blue 계획과 여성을 향한 온라인 폭력을 끝내기 위한 Google Jigsaw의 프로그램을 예로 들 수 있다. Economist Impact의 다른 파트너로는 Deutsche Bank, BP, Infosys 및 Amgen 등이 있다.

Deutsche Bank Corporate Bank의 CMO인 크리스토프 웰만은 "Economist Impact는 신뢰도와 함께 브랜드 특성을 나타내는 5가지 R인 rigour(엄격함), reliability(확실성), research(연구), reach(도달), real-world topics(실제 주제)를 통해 선도합니다. 수상 경력이 있는 자사 파트너십으로 전 세계 재무 담당자와 교류하여 글로벌 주거래 은행으로서 Deutsche Bank의 역할을 뒷받침합니다."라고 전했다.

영업 이익이 전년 대비 £890만(27%) 증가하여 £4,180만이 된 2021년 The Economist Group의 강세에 이어 새 기업의 런칭을 통해 그룹이 장기적인 수익성 성장을 추구할 수 있는 강력한 위치를 점하게 되었다. 이러한 결과는 발전을 추진한다는 목적으로 새롭게 초점을 맞춘 것에서 비롯된다. Economist Impact를 근거 중심의 글로벌 사업체로 만드는 것은 그룹 전략의 핵심적인 부분이다.

The Economist Group의 Chief Executive인 Lara Boro는 다음과 같이 말했다.

"현대 세계에서 복잡성을 극복하고 기회를 잡기 위해 오늘날의 지도자들은 중요한 주제에 대한 대화의 형태를 잡아야 합니다. Economist Impact는 의사 결정자에게 심층적인 통찰력과 이를 위해 필요한 신뢰할 수 있는 플랫폼을 제공하도록 설계되었습니다.

자사의 유산과 광범위한 전문지식을 기반으로 Economist Impact는 The Economist Group 발전에서 최종 단계를 대표합니다. 우린 그 잠재력에 자극을 받았으며 많은 글로벌 브랜드와 기관이 이미 Impact의 파트너십을 수용하고 우리와 협업하기로 선택했다는 사실에 자부심을 느끼고 있습니다."

Economist Impact Partnership의 Managing Director인 Claudia Malley는 말했다.

"세계는 주요 패러다임 전환의 중심에 있습니다. 이러한 전환을 이끌기 위해 우린 파트너십을 위한 새로운 고유 모델을 만들었습니다.

근거 기반 통찰력, 창의적인 혁신 및 타의 추종을 불허하는 글로벌 영향력의 강력한 조합을 통해 대화를 재구성하고 세계가 직면한 문제의 해결책을 재고하며 발전을 위한 기회를 창출하고 협업하는 조직에 대한 가치를 만들 뿐만 아니라 세계를 변화시키는 효과도 끌어낼 수 있습니다."

Economist Impact 소개

Economist Impact는 세계적으로 영향력 있는 청중을 끌어들이기 위해 싱크탱크의 철저함과 미디어 브랜드의 창의성을 결합했습니다. Economist Impact는 근거 기반의 통찰력이 토론을 열고 관점을 넓히며 발전을 촉진할 수 있다고 믿고 있습니다. Economist Impact가 제공하는 서비스는 EIU 사상 리더십, EIU 공공 정책, Economist Events, EBrandConnect 및 SignalNoise 등으로 이전에 Economist Group 내에 별도의 개별 기관으로 존재했습니다.

Economist Impact의 실적은 205개국에 걸쳐 75년에 걸쳐 이어집니다. 창의적인 스토리텔링, 이벤트에 대한 전문 지식, 디자인 사고 솔루션 및 시장을 선도하는 미디어 상품과 함께 프레임워크 설계, 벤치마킹, 경제 및 사회적인 영향 분석, 예측 및 시나리오 모델링을 제작하여 Economist Impact의 제품을 시장에서 독보적으로 만들고 있습니다. 자세한 정보는 www.economistimpact.com 을 참조하십시오.

The Economist Group 소개

발전을 이끄는 데 전념하는 The Economist Group은 모든 사업을 관통하는 고품질의 심층적인 글로벌 분석을 기반으로 하고 있습니다. 14개국에 25개의 사무소를 두고 세계적으로 영향력 있는 관중 및 고객 기반을 제공하는 The Economist Group은 디지털 및 인쇄 제품을 생산하고, 세계적인 이벤트를 개최하며 다른 고객 및 소비자를 위해 다양한 구독 및 기타 서비스를 제공합니다. 주력 사업으로는 The Economist, Economist Intelligence, Economist Education 및 Economist Impact가 있습니다.

